Alman CureVac: Kovid-19 aşısında son aşamaya geçildi
|14 Aralık 2020 23:52
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Şirketten yapılan açıklamada, mRNA teknolojisine dayanan "CVnCoV" adlı aşı adayının faz 2b/3 çalışmalarına başlandığı belirtildi.
Açıklamada, aşının testleri için ilk gönüllünün kayıt olduğu belirtilerek, Avrupa ve Güney Amerika'daki denemelere 35 bin fazla kişinin katılacağına işaret edildi.
Avrupa Birliği (AB), CureVac firmasının Kovid-19'a karşı geliştirmekte olduğu aşıdan 405 milyon doz alımı sözleşmesi imzalamıştı.
Öte yandan, mart ayında, ABD Başkanı Donald Trump'ın, merkezi Almanya'da bulunan CureVac'ın Kovid-19 aşı çalışmalarını ABD'ye çekmek için büyük miktarda para teklif ettiği öne sürülmüştü.
Alman hükümeti ise 15 Haziran 2020'de şirketin yüzde 23 hissesini 300 milyon avroya satın almıştı.
CureVac, mRNA tabanlı bir koronavirüs aşısı geliştirilmesine odaklanıyor. Şirketin, ABD'nin Boston kentinde de laboratuvarı bulunuyor.
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