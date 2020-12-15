1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İletişim Başkanı Altun'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Milli egemenliğimize olan bağlılığımız sarsılmazdır ve yaptırım tehditlerinin etkisine kapalıdır." ifadesini kullandı.
 15 Aralık 2020 00:45
+Aa- Yazdır
İletişim Başkanı Altun'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Milli egemenliğimize olan bağlılığımız sarsılmazdır ve yaptırım tehditlerinin etkisine kapalıdır." ifadesini kullandı.

Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi tedariki nedeniyle ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulama kararının, mantıksız ve neticesiz olduğu gibi ortaklık ruhuna da aykırı olduğunu belirtti.

Türkiye'nin bütün adımlarını, herhangi bir ülkeyle gerilim oluşturmak için değil, milli güvenliğini sağlamanın yanı sıra bölgesel ve küresel istikrarı desteklemek amacıyla attığını vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Milli egemenliğimize olan bağlılığımız sarsılmazdır ve yaptırım tehditlerinin etkisine kapalıdır. NATO müttefikimiz olan ABD'nin Türkiye'yi yaptırımlarla hedef almak yerine, terör örgütleriyle ve bölgemizde çıkarcı hesaplar peşinde koşan üçüncü taraflara karşı mücadelemize destek olmasını bekliyoruz. Türkiye ve ABD arasındaki stratejik ortaklık, kısa vadeli siyasi hedefler veya Türkiye karşıtı lobileri memnun etme uğruna kurban edilemeyecek kadar önemlidir. ABD'nin bu vahim hatadan gecikmeden döneceğine inanmayı sürdürüyoruz."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
15 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
15 Aralık 2020 00:00		 CHP'li vekil, Meclis'te yanında getirdiği bakliyatı döktü
14 Aralık 2020 23:36
Bakan Pakdemirli: Borç arttı ama çiftçiyi tefeciden kurtardık
14 Aralık 2020 23:32		 Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'nin yaptırım kararına tepki
14 Aralık 2020 23:29
Kasapoğlu: Yurtlarımızda yüzde 284 kapasite artışı var
14 Aralık 2020 23:28		 Çavuşoğlu: Bazıları NATO'dan çıkmamızı dahi istiyor
14 Aralık 2020 22:59
İrfan Fidan'dan hakkındaki haberler hakkında suç duyurusu
14 Aralık 2020 22:46		 İzmir Belediye Meclisinde 'uyarı maili' tartışması
14 Aralık 2020 22:39
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD yaptırımlarına ilişkin açıklama
14 Aralık 2020 21:35		 Anasınıfları hariç kamuya ait okul öncesi kurumlar açılıyor
14 Aralık 2020 21:27
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
02:02 - Sağlık çalışanlarını sevindiren pizza ikramı01:30 - Anayasa Mahkemesi'nden zorunlu POLSAN üyeliğine dair önemli karar01:10 - Van'da korkutan deprem00:45 - İletişim Başkanı Altun'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki00:44 - Antalya'da sel 9 bin 530 dekar ekili alana zarar verdi00:29 - Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 73 milyonu geçti
00:08 - Doçentlik unvanı alanın fakülte kurulu üyeliği düşer mi?00:00 - Memurlara özel %15 ekstra indirim00:00 - 15 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları23:52 - Alman CureVac: Kovid-19 aşısında son aşamaya geçildi23:51 - İsmin anlamı kişilik gelişiminde önemli23:43 - Yargıtay'dan 'maske' için önemli karar
23:39 - Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti23:36 - CHP'li vekil, Meclis'te yanında getirdiği bakliyatı döktü23:33 - DSÖ: Sağlık çalışanlarının yüzde 14'ü Kovid-19'a yakalandı23:32 - Bakan Pakdemirli: Borç arttı ama çiftçiyi tefeciden kurtardık23:29 - Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'nin yaptırım kararına tepki
23:28 - Kasapoğlu: Yurtlarımızda yüzde 284 kapasite artışı var
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'ye temsilci atamayan sosyal medya şirketlerine, 30'ar milyon TL'lik para cezası verilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Van'da korkutan deprem
Memurlara özel %15 ekstra indirim
Doçentlik unvanı alanın fakülte kurulu üyeliği düşer mi?
Anayasa Mahkemesi'nden zorunlu POLSAN üyeliğine dair önemli karar
İletişim Başkanı Altun'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki
15 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
Antalya'da sel 9 bin 530 dekar ekili alana zarar verdi
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 73 milyonu geçti
Sağlık çalışanlarını sevindiren pizza ikramı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kabak tatlısının çok ta tatlı olmaması 2
Üniversite mezunu işsizler 8
2020-21 sezonu şampiyonlar ligi son 16 turu 4
kemik suyu çorbası 3
III.Osman 1
sefer tası 3
Sağlık Bakanının bilançonun gittikçe ağırlaşıyor demesi 4
maskov87 1
yıldırım beyazıt 1
14.12.2020 Bill Gates'ten uyarı 4
SON İLANLAR
Muğla Kavaklıdere Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 2 İşçi Alacak
İstanbul Asfalt Fabrikaları Engelli 60 İşçi Alacak
Çorum Ortaköy Belediyesi 2 İşçi Alacak
Batman Gıda 2 İşçi Alacak
Balıkesir Erdemir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Antalya Gazibel 1 İşçi Alacak
Ören Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Zara Öğretmenevi İşçi Alacak
Sinop Milli Eğim Müd. Engelli İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam