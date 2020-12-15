Van'da korkutan deprem
Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.0 km olarak açıklandı.
|15 Aralık 2020 01:10
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Van'ın Tuşba ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.58'de merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 9,2 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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