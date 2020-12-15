Anayasa Mahkemesi'nden zorunlu POLSAN üyeliğine dair önemli karar
|15 Aralık 2020 01:30
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2018 yılında, 3201 sayılı Kanunun 90. maddesi yeniden düzenlenmiş ve "Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten sonra Emniyet Genel Müdürlüğü kadrosunda göreve başlayan memurlar görevleri süresince Sandığın daimi ortağıdır" hükmü getirilmiştir. Bu hükümle birlikte, 2018 yılından sonra Emniyet kadrolarına atananlar zorunlu olarak Sandık üyesi olmuştur.
Bu hükmün iptali istemiyle açılan davada Anayasa Mahkemesi iptal istemi reddetmiştir. İptal isteminin reddinde, memuriyetin bir statü hukuku olduğu, POLSAN'ın kamu tüzel kişiliğine haiz olduğu, üyeliğin zorunlu tutulmasının yardımlaşma sandığının faaliyetlerini etkin bir şekilde yerine getirebilmesi için gerekli olduğu, aidatların kişilere aşırı bir külfet yüklemediğine değinilmiştir.
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