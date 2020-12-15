İstanbul'da PKK yapılanmasına yönelik operasyon: 5 şüpheli gözaltına alındı

POLİS KILIĞINA GİREN GENÇ, SİVİL POLİSE KİMLİK SORUNCA YAKALANDI Bursa'da aracına çakar tertibatı takıp, polis telsizi ve sahte polis kimliği ile dolaşarak, trafik uygulaması yapan daha sonra gerçek sivil polislere kimlik soran B.K.(19), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ayrıca sahte polis B.K.'nın iki gündür çok sayıda kişiye kimlik sorduğu ve 155'e bu konuda çok kez ihbar geldiği belirtildi.