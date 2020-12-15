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HDP açık CHP gizli ittifak istiyor

2 bin 360 kişinin katıldığı araştırmada HDP'lilerin yüzde 77,3'ü "ittifak resmileşmeli" dedi. Benzer soruya İYİ Parti ve CHP'liler ise farklı cevaplar verdi. CHP'lilerin yüzde 35,6'sı ittifakın örtülü devam etmesini istedi. İYİ Partililerin yüzde 69,6'sı Millet İttifakı ile HDP arasında gizli ya da açık ittifak olmamasını gerektiğini söyledi.
 15 Aralık 2020 06:15
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HDP açık CHP gizli ittifak istiyor


Toplumdaki gelişmeleri Sosyometre Araştırması'nda ele alan araştırma şirketi Areda Survey, çarpıcı sonuçlara ulaştı. 3-7 Aralık tarihleri arasında kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI ile gerçekleştirilen araştırmaya 2 bin 360 kişi katıldı. Araştırmaya katılanların yüzde 50,2'si kadınlardan oluşurken, eğitim durumunu lisans olarak belirtilen katılımcıların oranı yüzde 18,7 oldu.

YÜZDE 46 İSTİYOR

Araştırmada katılımcılara yöneltilen "CHP ve İYİ Parti, Millet İttifakı'na resmi olarak HDP'yi dahil etmeli midir?" şeklindeki soruya çarpıcı yanıtlar verildi. Soruya "Evet, gizli ittifak resmileştirilmelidir" şeklinde yanıt verenlerin oranı yüzde 46 olurken, "Kesinlikle gizli veya açık ittifakın içinde yer almamalıdır" cevabı verenlerin oranı yüzde 39,9 oldu. Katılımcıların yüzde 14,1'i ise desteğin gizlice sürdürülmesini istiyor.

BÖYLE DEVAM ETSİN!

HDP seçmeninin yüzde 77,3'ü "İttifak resmileşmelidir" derken, İYİ Parti ve CHP seçmeninin böyle düşünmediği ortaya çıktı. Araştırmaya katılan CHP seçmeninin yüzde 35,6'sı, "Millet İttifakı ile HDP arasındaki ilişkinin gizlilikle devam etmesi gereklidir" derken, İYİ Parti seçmeninin yüzde 69,6'sı ise "Millet İttifakı ile HDP arasında gizli veya açık bir ittifak olmamalıdır" diye düşünüyor.

ANAYASA ÇALIŞMASINA İNANILIYOR

Sosyometre Araştırması, vatandaşların anayasa taslağı çalışmalarına yönelik fikrini de gün yüzüne çıkardı. Araştırma sonuçlarına göre, "Ümit Özdağ'ın iddia ettiği CHP-İYİ Parti-HDP'nin yer aldığı ortak anayasa çalışmasına inanıyor musunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 50,1'i evet dedi. "Bugün seçim olsa oyumu HDP'ye veririm" diyenlerin yüzde 15,5'i de anayasa çalışması yapıldığına inandığını açıklarken, seçimini AK Parti'den yana kullanacağını ifade eden katılımcıların yüzde 94,1'i iddiaların doğru olduğunu düşünüyor. Eğitim durumunu lisansüstü olarak açıklayan vatandaşların yüzde 60,6'sı çalışmanın doğruluğuna inanıyor.

Ümit Özdağ'ın, İYİ Parti'den ihraç edilmesi de araştırmada yer aldı. Katılımcıların yüzde 44,5'i "Söyledikleri doğru, ihraç edilmesi yanlış" derken, yüzde 37,5'i "Söyledikleri yalan, ihraç edilmesi doğru" dedi. Katılımcıların yüzde 13,1'i "Söyledikleri doğru ama partisine zarar verdiği için ihracı normaldir" yanıtını verirken, yüzde 4,9'u ise "Söyledikleri yalan ama ihraç edilmesi de yanlış" diye cevapladı. Her dört İYİ Partili' den birisinin Özdağ'ın partiden ihraç edilmesini yanlış bulduğunu değerlendirmesi dikkat çekti.

Araştırmada, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın "Türk ordusu satılmıştır" sözleri de soruldu. Katılımcıların yüzde 56,8'i, "Bu ifade ordumuza hakarettir, cezalandırılmalıdır", yüzde 43,2'si "Doğruları ifade etmektedir" cevabını verdi. Bugün seçim olsa oyunu CHP'den yana kullanacağını belirten katılımcıların yüzde 95,2'si, HDP'ye oy vereceğini açıklayanların ise yüzde 88,5'i, Başarır'ın sözlerini doğru buldu.
Yeni Şafak
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