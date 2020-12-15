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Rusya'nın harita oyunu

9 Kasım'da imzalanan anlaşma gereği Dağlık Karabağ'ı boşaltan Ermenistan, Hocavend rayonundaki Köhne Çağlar ve Çağlakale köylerini terk etmiyor. Rusya da Ermenistan'ın talebi üzerine anlaşmaya aykırı olarak haritada "güncelleme" yaparak Azerbaycan'a devredilmesi gereken 2 köyü "barış gücü" kontrolüne aldı. Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ramin Sadıgov, "Ermenistan ne istiyorsa Rusya onu yapıyor" dedi.
 15 Aralık 2020 06:40
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Rusya'nın harita oyunu


Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtarmak için 27 Eylül'de başlattığı harekat, 9 Kasım'da imzalanan ateşkesle sona erdi. Ermenilerin mutabakat kapsamında işgal ettiği toprakları hızla boşaltması gerekirken, bir bölümü Hocavend rayonunda yer alan Hadrut kasabasına bağlı Köhne Çağlar ve Çağlakale köylerinde saklanan Ermeni askerlerin Azerbaycan askerlerine saldırması tansiyonu yükseltti.

AZERBAYCAN'A BIRAKILACAKTI

Ateşkesin ihlali anlamına da gelen bu saldırının ardından Ermeni askerlerin bölgede yer alan Rus Barış Gücü karargahı önünde toplandığı, sınırlarla ilgili güncelleme talep ettiği ortaya çıktı. Ermenilerin talebi üzerinde "barış gücü" olarak bölgede bulunan Ruslardan ilginç bir hamle geldi. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü hiçe sayan Rusya, Ermeni askerlerin talebi doğrultusunda haritada bir "güncelleme" yaptı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan haritada Azerbaycan'a devredilmesi gereken 2 köyün "barış gücünün kontrol alanına alındığı" görüldü.


BU İŞTE TUHAFLIK VAR

Harita değişikliğinin 10 Kasım mutabakatına 2 nedenle zıt olduğunu belirten Bayburt Üniversitesi'nin Azerbaycanlı öğretim Üyesi Dr. Ramin Sadıgov, "Mutabakata göre Ermeni askerlerinin bölgeden çekilmesi ve Azerbaycan askerinin yerleşmesi gerekiyordu. Ermeni askerlerin mutabakata rağmen ormanlık alanda saklanarak bölgeyi terketmediği görülüyor. İkincisi ise mutabakata göre çizilen haritada, bahsi geçen bölgeler Azerbaycan'a ait. Şuşa'nın güneyine özellikle Hadrut'a doğru inilmemesi gerekiyordu. Gelinen noktada Ruslar, Ermenilerin isteği doğrultusunda harita değişiliğine gitti" dedi.


Masadaki savaş başladı

Barış Gücü'nün kontrolündeki Laçin koridorundan Ermenilere teçhizat desteği sağlandığı iddialarına dikkat çeken Sadıgov, "Ruslar ne olursa olsun Ermeni askerleri bölgeden çıkararak güvenliği sağlamak zorunda. Bugün bile Ermenilerin Şuşa'nın güneyindeki Tursşu köyünde mevzilendikleri ortaya çıktı. Üstelik askerleri taşıyan zırhlılar Ruslara ait. Bu görüntülerin psikolojik taarruz için özellikle servis edildiğini düşünüyorum. Burada Azerbaycan kamuoyu ve Türkiye'ye mesaj veriliyor" dedi. "Ermenistan ne istiyorsa Rusya onu yapıyor" diyen Sadıgov şunları kaydetti: "Ermenilerin isteklerinin dışına çıkmayan bir Rusya görüyoruz ama bölgedeki ismi Barış Gücü. Bu çok önemli. Savaş sahada bitti ama esas mücadele masada verilecek. Rusya Azerbaycan domatesine, çeşitli virüs iddialarıyla yaptırım uygulamaya başladı. Savaşın hemen bitiminde Ermenileri otobüslerle bölgeye geri getiren yine Rusya oldu."

Can çekişiyor

Dağlık Karabağ hezimeti sonrası Ermenistan'da siyasi kriz sürüyor. Muhalefet, Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını isterken, Rus ve Ermenistan medyasında Paşinyan'ın istifa ettiğine dair iddialar ortaya atıldı. Paşinyan istifa etmediğini belirterek muhalefete rest çekti. Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan parlamentonun olağanüstü toplanması çağrısında bulunurken, üstündeki baskıyı yeni söylem ve suçlamalarla savuşturmaya çalışan Paşinyan'ın son iddiası ateşkesi Azerbaycan'ın bozduğu yalanı oldu. Paşinyan, Dağlık Karabağ'da saldırıları Ermenilerin değil, Azerbaycan askerlerinin gerçekleştirdiğini savundu.

Aybike Eroğlu

Yeni Şafak
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