Aşıda açgözlülük
|15 Aralık 2020 07:10
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Dünyada Covid-19'a karşı aşı geliştirme çalışmaları sürerken, bazı ülkeler stoklama yarışına girdi. Aşıda açgözlülük bitmezse, düşük gelirli ülkelerde yaşayanların yeterli miktarda aşıya ulaşması için 2024'ü beklemeleri gerekebilir. Özellikle zengin ülkelerin nüfuslarına yetecek aşıyla yetinmeyip denekler üzerindeki testleri henüz tamamlanmamış ya da onay bekleyen aşılar için şimdiden antlaşma yaptığı belirtiliyor.
NÜFUSTAN FAZLASINI ALDILAR
ABD toplam 1 milyarı geçkin, AB 1 milyar 425 milyon, Kanada 358 milyon, Birleşik Krallık 355 milyon, Japonya 290 milyon, Avustralya 134 milyon 800 bin doz aşı siparişi verdi. Kanada, nüfusunu yaklaşık 5 kez, Birleşik Krallık ise yaklaşık 3 defa aşılamaya yetecek kadar talepte bulunmuş oldu. Londra merkezli bir analiz şirketi, firmaların kısa vadede üretim hedeflerini düşürdüğünü açıklamıştı. Pfizer-Biontech, AstraZeneca ve Moderna'nın 2021 sonuna kadar yaklaşık 3 milyar kişiye yetecek kadar, Rusya'nın da 500 milyon kişi için aşı üretebileceği düşünülüyor. Bugüne kadar açıklanan aşı üretim kapasitelerinin çoğu ise satın alınmış durumda. Dünya nüfusunun çok küçük bir kısmını oluşturan zengin ülkelerin, şimdiden gelecek için umut veren aşıların %53'ünü ısmarladıkları kaydediliyor. Uzmanlar ise aşı fazlalığının oluşacağını belirterek, zengin ülkelerin ellerinde kalacak aşıları, diğer ülkelerle paylaşmaları çağrısı yapıyor. Aşıların ülkelere "eşit" dağıtımının sağlanmaması durumunda, salgının daha fazla kişiyi öldürebileceği öngörülüyor.
KASAYA 32 MİLYAR DOLAR ENJEKTE ETTİLER
Dünya koronavirüsle mücadele ederken, ABD'li ilaç devi ve Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ile iş birliği yapan Pfizer ve ABD'li biyoteknoloji şirketi Moderna'nın, ürettikleri aşıların satışından, 2021 yılında toplam 32 milyar dolar kazanacağı belirtiliyor. Morgan Stanley, Pfizer'in aşılardaki bu yılki kazancını 975 milyon dolar olarak açıklarken, 2022-2023 yıllarında 9,3 milyar dolar daha elde edeceğini bildirdi. Pfizer, kazancını Alman BioNTech şirketiyle paylaşacak. Moderna'nın da 13,2 milyar dolar kazanması bekleniyor. Moderna'nın 2021 ve 2022 yıllarında ise 10 ila 15 milyar dolar kazanacağı analistlerin tahminleri arasında.
NEŞRA DURMAZ
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