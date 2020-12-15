Yolcu otobüsü kamyona arkadan çarptı: 1'i ağır 16 yaralı
|15 Aralık 2020 07:15
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Kaza TEM Otoyolu Kaynaşlı ilçesi Bolu Dağı mevkisinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi.
İzmir Karabük seferini yapan Mehmet Şen idaresindeki 45 HV 035 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü TEM otoyolu Bolu Dağı kesimine geldiğinde aynı istikamete gitmekte olan Sefa Dal idaresindeki 41 F 2020 plakalı Man marka lastik yüklü kamyona arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisi ile otobüs şoförü ve muavin sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sıkışan muavin ve şoför Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yoğun çalışma sonucu kurtarıldı.
YARALILAR HASTANELERE SEVK EDİLDİ
Sağlık ekipleri yaralı şoföre ilk müdahaleyi sıkıştı yerde yaparken otobüste yolcu olarak bulunan 14 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındılar.
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