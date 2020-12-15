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Kuşadası Körfezi'nde 4 büyüklüğünde deprem oldu

Ege Denizi'nde, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
 15 Aralık 2020 07:25
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Kuşadası Körfezi'nde 4 büyüklüğünde deprem oldu

Ege Denizi'nde, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.45'te Kuşadası Körfezi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Kuşadası Körfezi'nin 3,86 kilometre açığındaki depremin, deniz yüzeyinin yaklaşık 7,08 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.
Anadolu Ajansı
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