İstanbul'da 10 adrese PKK operasyonu: Çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi
İstanbul polisi terör örgütü PKK'ya yönelik 7 ilçede eş zamanlı harekete geçti. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 10 adrese düzenlenen baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.
|15 Aralık 2020 07:30
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon yaptı.
Teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilerle ile ilgili çalışmalarını tamamlayan ekipler saat 00.30 sıralarında operasyon için düğmeye bastı.
ÇOK SAYIDA ÖRGÜTSEL DOKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ
Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 9 adrese baskın düzenlendi. 5 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, baskın yapılan adreslerde çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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