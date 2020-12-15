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Dijital hesaplar miras sayılacak

İstinaf Mahkemesi, ölen eşinin iCloud hesabına erişim izni isteyen kadının talebini yerinde buldu ve 'dijital hesapların miras kabul edilmesi' yönünde karar verdi.
 15 Aralık 2020 07:51
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Dijital hesaplar miras sayılacak

Sabah gazetesinden Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre, eşini trafik kazasında kaybeden bir kadın, Denizli 4. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne verdiği dilekçede, eşine ait Apple marka cep telefonunun iCloud hesabındaki fotoğraf, video, ses kayıtları, medya dosyaları ile maillere ulaşmak için eşinin terekesinin tespitini, iCloud kimliğinin miras kabul edilerek, hesaba ulaşması için karar verilmesini talep etti.

Mahkeme ise bu talebi 'özel hayatın gizliliğini ihlal' diyerek reddetti.

Kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıyan kadın, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi'ne verdiği dilekçede

"Eşim, 13 Temmuz 2019'da vefat etti. Geride mirasçı olarak ben ve çocuğumuz kaldı. Eşimin ölümü sonrası GSM hattı kapatıldı. Telefonundaki fotoğraf, video, ses kayıtları, dokümanlar, notlar, mailler iCloud hesabındaydı. Eşimin iCloud hesabına erişebilmek için şifresini bilmem gerekiyor. Bu hesap vasıtası ile kontrol edilen e-ticaret sitesi hesabı, e-hediye çekleri ve kuponları vardı. Apple firması mahkeme kararıyla erişim izni verileceğini bildirdi"

dedi.

Mahkeme kadının talebini yerinde buldu

Mahkeme kadının talebini yerinde bularak dosyayı yerel mahkemeye kararın yenilenmesi yönünde gönderdi. Düne kadar mülkiyet kavramının menkul ve gayrimenkul mülkiyeti ile bir kısım sınırlı ayni haklar etrafında şekillendiğinin belirtildiği kararda

"Dijital mal varlığı inkar edilemez bir gerçeklik. Kripto paraların uluslararası ödemelerde kullanıldığı dijital sistemler var. Yine reklam gelirleri sağlayan sosyal medya hesaplarının gün geçtikçe arttığı, YouTube ve benzeri dijital platformlarda reklam geliri ve ücretli üyelik sistemi ile hizmet veren kanallar oluşturulduğu bir ortamda, dijital mal varlığı ve dijital miras ile ilgili yasal bir düzenleme bulunmamakta"

denilerek dijital hesapların miras kalması yönünde emsal bir karar verdi.
Sabah
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