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Son çığlığı sosyal medyada yankılandı! 'Ölmek istemiyorum'

İstanbul'da, boşanma davası açtığı eşinden şiddet gören, 18 defa polise şikayette bulunmasına rağmen tehditler devam edince çocuğuyla birlikte sığınma evlerinde kalan Sena Arslan (24), sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu.
 15 Aralık 2020 07:55
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Son çığlığı sosyal medyada yankılandı! 'Ölmek istemiyorum'

İstanbul'da, boşanma davası açtığı eşinden şiddet gören, 18 defa polise şikayette bulunmasına rağmen tehditler devam edince çocuğuyla birlikte sığınma evlerinde kalan Sena Arslan (24), sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu.
Sena Arslan, sosyal medyadaki yardım çığlığını duyup kendisiyle görüşen Hürriyet muhabirine yaşadıklarını şöyle anlattı:

'ÖLMEK İSTEMİYORUM'

Hürriyet İstihbarat'ın haberine göre: "Evlenmeden önce uyhttps://www.hurriyet.com.tr/gundem/hapis-hayati-yasiyorum-41688695uşturucu kullanıyordu. Evliliğim bozulmasın diye yıllarca şiddetlerine dayandım. Bir defasında ellerimi bağladı. Yüzümü yumrukladı. Ağzıma yastıkla bastırdı. Çığlıklarımı komşular duydu. Bir dönem sürekli sen beni aldatıyorsun diyordu, ardından dövüyordu. Artık dayanamadığım için annemin yanına geldim. Bu sefer de ailemi ölümle tehdit etti. Korktum, sığınma evine yerleştim. Çocuğumla 5 aya yakın orada kaldım. Darp ve ölüm tehditlerinden dolayı polise 18 kez şikayette bulundum. Bir şey olmadı. Boşanma davası açtım, bir yıldır hiç duruşma görülmedi. Çocuğumla birlikte hapis hayatı yaşadım, ölmemek için. Eşim ise evde duruyor, rahatça dışarıda geziyordu. Yetkililerden yardım istiyorum. Ölmek istemiyorum. Eşimi ya tutuklayın ya da tedavi ettirin."
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