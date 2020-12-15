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Merkez'den 2021 için sanal sunum

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) "2021 Yılında Para ve Kur Politikası" tanıtım toplantısı yarın sanal ortamda gerçekleştirilecek. TCMB'den yapılan açıklamaya göre, "2021 Yılında Para ve Kur Politikası"na ilişkin tanıtım toplantısı, 16 Aralık saat 10.30'da yapılacak. Toplantı, Kovid-19 salgını nedeniyle alınan koruyucu önlemler kapsamında sanal ortamda yapılacak.
 15 Aralık 2020 07:58
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Merkez'den 2021 için sanal sunum

Düzenlenecek videokonferansta TCMB Başkanı Naci Ağbal bir sunum yapacak. Toplantı internet sitesinde ve bankanın resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak. Bu aynı zamanda Ağbal'ın Merkez Bankası Başkanı olarak ilk sunumu olacak.
Memurlar.Net
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