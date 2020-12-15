Merkez'den 2021 için sanal sunum
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) "2021 Yılında Para ve Kur Politikası" tanıtım toplantısı yarın sanal ortamda gerçekleştirilecek. TCMB'den yapılan açıklamaya göre, "2021 Yılında Para ve Kur Politikası"na ilişkin tanıtım toplantısı, 16 Aralık saat 10.30'da yapılacak. Toplantı, Kovid-19 salgını nedeniyle alınan koruyucu önlemler kapsamında sanal ortamda yapılacak.
|15 Aralık 2020 07:58
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