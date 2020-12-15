Vekillerin Zoom'lu toplantısı Meclis içtüzüğü'ne takıldı

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre: TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Recep Akdağ başkanlığında tüm partilerin katılımıyla oluşturulan Kovid-19 heyeti, Genel Kurul ve komisyonların toplantılarının video konferans yöntemiyle yapılması önerisinde bulunmuştu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Genel Kurul görüşmelerine video konferans yöntemiyle katılım için teknik altyapının yetersiz olduğunu, bunun ancak 2021'de yapılabileceğini belirtirken, İçtüzük uygulamaları açısından konunun değerlendirilmesi ihtiyacını da dile getirmişti.

TBMM binası şartı

22 üyeden oluşan Meclis Deprem Araştırma Komisyonu ise, Kovid-19'a yakalanan üye sayısının 6'ya ulaşması nedeniyle TBMM Başkanlığı'na komisyon toplantılarının Zoom'la yapılıp yapılamayacağı konusunu iletmişti. Yapılan hukuki incelemelerde TBMM İçtüzüğü'nün komisyon toplantılarının video konferans veya Zoom'la yapılmasına olanak vermediği ortaya çıktı. Yetkililer, içtüzüğün, "Komisyonların yetkisi, toplantı yeri ve zamanı" başlıklı 35. maddesindeki, "Komisyonlar, ... TBMM binasında, TBMM Başkanlığı'nca kendilerine ayrılan salonlarda toplanırlar" fıkrasına vurgu yaptı. Yetkililer, TBMM Başkanlığı'nın da görüşünün alındığı bu konuda, Zoom'la toplantının Meclis İçtüzüğü'ne takıldığını belirtirken, milletvekillerinin bizzat toplantıda bulunmasının zorunlu olduğuna dikkat çekti. Komisyonların TBMM binası dışında yaptıkları toplantıların, "inceleme, araştırma ve ziyaret" şeklinde gerçekleştiğini dile getiren yetkililer, o toplantılarda yoklama aranmadığına ve oylama ile herhangi bir karar alınmadığına vurgu yaptı. Yetkililer, içtüzüğe göre bir komisyon üyesi milletvekilinin Zoom'la toplantıya katılması halinde ne yoklamada "var" kabul edileceğini ne de oy hakkı bulunduğunu kaydetti.

Davetliler için

Yetkililer, komisyon toplantılarına davetli uzmanlar, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumu temsilcilerinin ise Zoom'la katılabileceğini ifade etti. Yetkililer, milletvekillerinin de toplantılara bu sistemle katılabilmesi için uzlaşma ile içtüzük değişikliği yapılması gerektiğine dikkati çekti.