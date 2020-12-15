AK Parti'de kongreler durdu atamalar sürüyor

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre: Teşkilat Başkanlığı, bu kapsamda kongreleri henüz tamamlanamayan Adana, Diyarbakır, Trabzon, Balıkesir gibi illerin "ihtilaflı" bazı ilçelerine doğrudan başkan ataması yaptı ve yeni ilçe başkanları yetki belgelerini il başkanlarından alarak görevlerine başladı. Böylece kongresi henüz yapılmayan 67 ilçenin 44'ünün yönetimleri Genel Merkez tarafından belirlenmiş oldu.

İstanbul'da 39 ilçeden bugüne kadar 12 ilçenin kongreleri tamamlanırken, 16 ilçe başkanlığına atamalar gerçekleştirildi. 11 ilçe için henüz karar verilmedi. Bilim Kurulu'nun son alınan tedbirlerin neticelerini değerlendirmesinin ardından AK Parti'nin il kongrelerinin takvimi de yeniden belirlenecek. Yeni kısıtlama tedbirlerinin gündeme gelmemesi halinde büyük kongrenin önümüzdeki mart sonu ya da nisan başında yapılması bekleniyor.