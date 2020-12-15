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AK Parti'de kongreler durdu atamalar sürüyor

AK Parti, geçtiğimiz şubatta başlattığı 7. Olağan Kongre sürecinde Türkiye'deki 973 ilçenin 906'sında yeni yönetim belirleme süreçlerini tamamladı. Ancak geçtiğimiz kasım ayının son haftası yeniden tırmanışa geçen koronavirüs vakaları ile birlikte AK Parti, kongrelerine ikinci kez ara vermek zorunda kaldı.
 15 Aralık 2020 08:11
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AK Parti'de kongreler durdu atamalar sürüyor

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre: Teşkilat Başkanlığı, bu kapsamda kongreleri henüz tamamlanamayan Adana, Diyarbakır, Trabzon, Balıkesir gibi illerin "ihtilaflı" bazı ilçelerine doğrudan başkan ataması yaptı ve yeni ilçe başkanları yetki belgelerini il başkanlarından alarak görevlerine başladı. Böylece kongresi henüz yapılmayan 67 ilçenin 44'ünün yönetimleri Genel Merkez tarafından belirlenmiş oldu.

İstanbul'da 39 ilçeden bugüne kadar 12 ilçenin kongreleri tamamlanırken, 16 ilçe başkanlığına atamalar gerçekleştirildi. 11 ilçe için henüz karar verilmedi. Bilim Kurulu'nun son alınan tedbirlerin neticelerini değerlendirmesinin ardından AK Parti'nin il kongrelerinin takvimi de yeniden belirlenecek. Yeni kısıtlama tedbirlerinin gündeme gelmemesi halinde büyük kongrenin önümüzdeki mart sonu ya da nisan başında yapılması bekleniyor.
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