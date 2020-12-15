Arınç'ın yerine YİK'e yeni üye
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK), eski Meclis Başkanı Bülent Arınç'ın istifasının ardından ilk kez bugün toplanacak.
|15 Aralık 2020 08:36
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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK), eski Meclis Başkanı Bülent Arınç'ın istifasının ardından ilk kez bugün toplanacak.
Hürriyet Ankara'nın haberine göre: Kurul, istifanın ardından bugün ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kurula Arınç'ın yerine yeni bir ismin atanması bekleniyor. AK Parti Ankara Milletvekili ve Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya ile eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın ismi YİK üyeliği için geçiyor. YİK üyeleri eski meclis başkanlarından oluşuyor. Yeni üyelerin atanması ile bu yapının da değişebileceği ifade ediliyor.
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