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Telefonla 10 milyonluk vurgun yaptı, böyle poz verdi

Şanlıurfa-İstanbul hattında 10 milyon TL'lik vurgun yapan telefon dolandırıcısı çete çökertildi. Bir çete üyesinin vurgun paralarıyla poz verdiği fotoğraf da dikkatlerden kaçmadı
 15 Aralık 2020 08:41
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Telefonla 10 milyonluk vurgun yaptı, böyle poz verdi

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre: Kendisini polis olarak tanıtan bir kişi, İstanbul Etiler'de yaşayan E.G.E.'yi (86) aradı. FETÖ'nün adına hesap ve telefon hatları açtığını, paralarını kullanmaya çalıştığını, örgüte yönelik operasyon bitene kadar paraları kendilerine vermesi gerektiğini söyledi. Büyük bir korkuya kapılan E.G.E., 60 bin dolarını, telefondaki kişinin yönlendirdiği kişiye evden teslim etti. E.G.E. dolandırıldığını anlayınca polisi aradı. Polis elipleri, çetenin İstanbul ve diğer illerdeki kurbanlarını Şanlıurfa Akçakale'den aradığını, 11 dolandırıcılık olayı gerçekleştirdiği ve 10 milyon TL'lik vurgun yaptığını belirledi. Çetenin Denizli ve Konya'da tuzağına düşürdüğü kurbanları 1 milyon TL dolandırması önlendi.

10 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA

Çeteye yönelik ara operasyonlarda çete elebaşı İ.Ü.'nün (40) de arasında bulunduğu 9 kişi tutuklanırken, son operasyon önceki gün gerçekleşti. Şanlıurfa ve Antalya'da belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon başlatıldı. Çete elebaşının yardımcıları H.T. (25) adlı kadın ve İ.Ç.'nin (32) de arasında bulunduğu 10 kişi Şanlıurfa ve Antalya'da yakalandı. 10 kişi sorgulanmak üzere İstanbul'a getirildi. Çeteye yönelik operasyonda, E.G.E.'den aldıkları 60 bin dolar ile vurgun paralarıyla aldıkları otomobil ele geçirildi. Çeteden ele geçen cep telefonlarında, E.G.E.'den aldıkları 60 bin dolarla verdiği poz fotoğrafına da ulaşıldı. 10 kişi adliyeye sevk edildi.

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