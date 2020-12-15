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Koronavirüsten eşini kaybedene 1500 lira destek!

Şahinbey Belediyesi pandemiden dolayı mağdur olan esnaf ve usta öğreticilerden sonra, şimdi de koronavirüs nedeniyle eşlerini kaybeden vatandaşlara bin 500 lira nakdi yardım sağlıyor.
 15 Aralık 2020 08:59
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Koronavirüsten eşini kaybedene 1500 lira destek!

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, koronavirüs salgınından dolayı yaşanan olumsuzlukları minimum seviyeye indirmek ve vatandaşların mağduriyetini gidermek için çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile iş yerleri kapanan esnafa ve usta öğreticilere bin 500 TL destek sağlarken, evde karantinada olan vatandaşlara sıcak yemek ve gıda paketi desteği sağlayan Başkan Mehmet Tahmazoğlu, koronavirüs salgınında eşlerini kaybeden vatandaşlara da bin 500 lira nakdi yardımda bulunarak zor günlerinde destek oluyor

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, pandemi sürecinde vatandaşların acılarını ve sorunlarını paylaştıklarını belirterek, "Koronavirüs salgını nedeniyle sıkıntı yaşayan esnafımıza ve usta öğreticilerimize bin 500 lira destek çıktık.

Aynı zamanda koronavirüsünden dolayı evlerinde karantinada olana vatandaşlara sıcak yemek ve gıda paketi dağıtımlarımızda devam ediyor. Şimdi de koronavirüsten dolayı eşleri vefat eden vatandaşlarımıza bin 500 TL nakdi destek sağlayacağız. Vereceğimiz bu destek kayıplarının telafisi asla olamaz ancak, acılarını paylaşmak ve ihtiyaçlarının karşılanması adına bir destektir. Şahinbey Belediyesi olarak doğumdan ölüme kadar her alanda vatandaşlarımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz" dedi.

Türkiye'de son 24 saatte 204 bin 289 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 617 kişinin testi pozitif çıktı, 229 kişi hayatını kaybetti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA YAPILACAK DESTEKLERİ AÇIKLADI

Yüzde 18'den yüzde 8'e indirdiğimiz iş yeri kiralama hizmetlerindeki KDV oranını 1 Haziran'a kadar yüzde 8 olarak uygulamaya devam edeceğiz.

(Kovid-19 verileri) İstatistiklerle ilgili yöntem değişiklikleri uluslararası uygulamalar çerçevesinde yapılmıştır.

Yıl sonuna kadar yüzde 20'den 10'a indirdiğimiz gayrimenkul kiralarındaki stopaj oranının uygulama süresini 1 Haziran'a kadar uzatıyoruz.

Hibe şeklinde vereceğimiz doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır.

Konaklamadan yeme içmeye, yolcu taşımacılığından bakım onarıma birçok sektörü kapsayan KDV indirimlerinin süresini 1 Haziran'a kadar uzattık.

İş yeri kira olan esnafımıza üç ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapacağız.

Belediyelere mülkiyet veya tasarruflarında bulunan taşınmazların, irtifak hakkı, kiralama ve benzeri kullanımından kaynaklanan bedellere indirim veya erteleme kararı alabilme imkanı sağladık
İhlas Haber Ajansı
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