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'Faturaya yansıtılan 'temsil gideri' geriye dönük şirketlerden alınsın'

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan bugün ki yazısında, elektrik dağıtım şirketleri, geriye dönük olarak temsil ve ağırlama giderlerini halka iade etsin dedi.
 15 Aralık 2020 09:03
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'Faturaya yansıtılan 'temsil gideri' geriye dönük şirketlerden alınsın'

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan bugün ki yazısında, elektrik dağıtım şirketleri, geriye dönük olarak temsil ve ağırlama giderlerini halka iade etsin dedi.

Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü

ELEKTRİK FATURALARI

ELEKTRİK dağıtım şirketleri, uzun bir süredir temsil ve ağırlama giderlerini faturalara yansıtıyormuş.

Yani ahali, adamların temsillerinin ve ağırlamalarının parasını ödüyormuş.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, işte bu uygulamaya son verildiğini duyurmuş.

Bundan böyle faturalara bu tür giderler yansıtılamayacakmış.

Yetmez.

Bu zamana kadar bu kapsamda halktan aldıklarını da iade etsinler.
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