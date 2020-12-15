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'Gardiyan olmuşsun ama adam olamamışsın' sözüne karar çıktı

Kayseri Adliyesi'ne gelen E.A., fotokopi ücreti nedeniyle tartışma yaşadığı gardiyan R.İ.'ye, "Gardiyan olmuşsun ama adam olamamışsın" diyerek hakaret ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılandığı davada beraat etti.
 15 Aralık 2020 09:08
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'Gardiyan olmuşsun ama adam olamamışsın' sözüne karar çıktı

Olay, 15 Ekim'de Kayseri Adliyesi'nde bulunan danışma bürosunda meydana geldi. Adliyeye gelen E.A., bir dava dosyasının bazı sayfalarının fotokopisini istedi.

Fotokopi biriminde görevli gardiyan R.İ., dosyanın tamamını çıkardı ve 70 TL masrafı olduğunu söyledi. E.A. da yaklaşık 300 sayfa çıkan fotokopiyi istemediğini belirtti. Çıkan tartışma sonucu şüpheli E.A., gardiyan R.İ.'ye "Gardiyan olmuşsun ama adam olamamışsın, seninle görüşeceğiz" dedi.

Şikayet üzerine 'tehdit' ve 'hakaret' suçundan E.A. hakkında dava açıldı.

Kayseri 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık E.A. ile şikayetçi gardiyan R.İ. hazır bulundu.

ŞEREF, ONUR VE HAYSİYETİNİ RENCİDE EDECEK BOYUTA ULAŞMADIĞINA KANAAT GETİRİLDİ

Şikayetçi olmadığını belirten gardiyan R.İ., "Bana ön bürodan gelen evrakları çıkarıp sanığa verdim. E.A. da kabul etmedi. Ardından da suç duyurusunda bulunacağımı söyledim. Şikayetçi değilim" dedi. Sanık E.A. ise "1- 2 sayfa evrak istedim. 300 sayfaya yakın evrak çıkarmışlar. Suç duyurusunda bulunacağını söyleyince ben de iddia edilen sözleri söyledim. Sorunun, ön bürodan kaynaklandığını öğrenince özür diledim" dedi.

Mahkeme hakimi, sanık E.A.'nın söylediği sözün, kaba hitap tarzı olduğunu, kişinin şeref, onur ve haysiyetini rencide edecek boyuta ulaşmadığı kanaatiyle 'hakaret' suçundan beraatine, gardiyanın şikayetini geri çekmesi nedeniyle de 'tehdit' suçundan davanın düşmesi yönünde karar verdi.
DHA
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