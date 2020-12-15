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ABD'li yetkili: İlişkilere zarar vermemek için yaptırımlar incelikle tasarlandı

ABD, CAATSA kapsamında Türkiye'ye sınırlı bir şekilde yaptırım uygulama kararı aldı. Yaptırımın detaylarını bilen ABD'li bir yetkili Financial Times'a açıklama yaptı ve "Yaptırımlar ABD ve Türkiye ordusunun ilişkisine zarar vermemek için incelikle tasarlandı" dedi.
 15 Aralık 2020 09:11
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ABD'li yetkili: İlişkilere zarar vermemek için yaptırımlar incelikle tasarlandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresinin dolmasına çok kısa bir süre kala Ankara-Washington hattında tansiyonu yükseltecek bir gelişme yaşandı... ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) kapsamında Türkiye'ye yaptırım uygulamasının detayları ortaya çıkmaya başlıyor.

Dün gece ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptırımları açıklamış ve SSB Başkanı İsmail Demir ile birlikte üç yetkilinin varlıklarını dondurma, vize yasağı getirmesi uluslararası kamuoyunda "hafif bir yaptırım" yorumlarının yapılmasına neden oldu.

"TÜRKİYE'YE ZARAR VERMEMEK İÇİN..."

İngiltere'nin saygın gazetelerinden Financial Times'a konuşan ve konuyla ilgili bağlantısı ve bilgisi olan bir yetkili yaptırımın detaylarını anlattı. İsmini açıklamak istemeyen yetkili, "Yaptırımlar ABD ve Türkiye ordularının bağlarına zarar vermekten kaçınmak için incelikle tasarlandı" dedi. Financial Times, yaptırımın hafif gözükmesine rağmen NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip ülkesi olan Türkiye'ye zarar verebileceğini dile getirirken, "SSB'nin Türkiye savunma sistemleri geliştirme ve üretim sürecindeki kritik rolü nedeniyle bu yaptırım kararı Türk savuma endüstrisine zarar verebilir" yorumunu yaptı.

Yaptırım kararı sonrasında Pentagon bir açıklama yayınladı. Pentagon, "Türkiye önemli ve değerli bir NATO müttefikimiz fakat bu sorun ikili ilişkilerin gelişmesi için çok büyük bir bariyer oluyor" açıklamasını yaptı. Financial Times, "Yaptırımlar göreceli olarak hafif olsa da ABD'nin NATO müttefikine uyguladığı yaptırım kararı Türkiye ile geleneksel batı partnerleri arasındaki gerilimi gözler önüne seriyor" ifadesini kullandı.
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