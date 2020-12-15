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Tekirdağ'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişi, polisten kaçarken kaza yaptı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip polisten kaçarken kaza yapan kişiye cezai işlem uygulandı.
 15 Aralık 2020 09:20
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Tekirdağ'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişi, polisten kaçarken kaza yaptı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip polisten kaçarken kaza yapan kişiye cezai işlem uygulandı.

İlçe merkezinde kısıtlamayı ihlal edip 59 ACB 355 plakalı otomobiliyle gezen ve yüksek sesle müzik dinleyen R.A'yı (21) görenler, durumu polise bildirdi.

Polis ekiplerinin Hacıevhat Mahallesi'nde "dur" ihtarına uymayan R.A. kaçarken, yol kenarında park halindeki 59 LG 713 plakalı kamyonete çarptı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan ve 234 promil alkollü olduğu belirlenen zanlıya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı
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