Açıköğretim sınavında 'teknik' mağduriyet
|15 Aralık 2020 09:39
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Milliyet'in haberine göre: Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İşletme ve İktisat fakültelerinin güz dönemi ara sınavları başladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında online olarak yapılan sınavlar, 12-14 Aralık ile 19-21 Aralık tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Yoğunluk yaşanmaması için derslere göre iki hafta sonuna yayılan sınavların pazar günkü oturumlarında pek çok öğrenci teknik sorunlarla karşılaştı. Bazı öğrencilerin ekranı tamamen kilitlenirken bazıları ise ekranda "Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için iyileştirme çalışması yapmaktayız" uyarısıyla karşılaştı. Bu teknik sorunlar nedeniyle sınavını tamamlayamayan öğrenciler, sosyal medyadan duruma tepki gösterdi.
Sorumluluk öğrencide
Açıköğretim fakültelerine kayıtlı 1 milyon 145 bin öğrenci bulunuyor. 12-14 Aralık tarihlerinde düzenlenen sınavlara 723 bin 613 öğrencinin katılması bekleniyordu. 13 Aralık itibariyle 503 bin 342 öğrencinin sınavlara girdiği görülüyor.
"esinav.anadolu.edu.tr" adresinden yapılan sınavlarda öğrencilere her ders için 30 soru ve 40 dakika süre veriliyor. Sınav esnasından tarayıcıyı kapatma, sayfayı yenileme, sayfada geri tuşuna basma, tam ekrandan çıkma gibi herhangi bir işlemin yapılması anormal aktivite olarak değerlendirilirken bu durumda öğrenci uyarılıyor. İşlem tekrarlanırsa da öğrencinin sınavı sonlandırıyor. Ancak pek çok öğrenci sınav sırasında, kendisi seçmeden, ekranın kapandığı, sistemin donduğu iddiasında bulunuyor. Öğrencilerin bunu ispatlamaları çok zor. Üstelik üniversite, öğrenciden kaynaklanan teknik sorunlar ve benzeri nedenlerle sınavın tamamlanamamasının sorumluluğunun öğrenciye ait olduğunu belirtiyor.
'Çözüm bekliyorlar'
Anadolu Üniversitesi'nden bir yetkili teknik sorunların çözüldüğünü söylerken geçtiğimiz sınavlarda mağdur olanlarla ilgili ne yapılacağı konusunda bir açıklama gelmedi. Sınavlarının tekrarlanmasını talep eden öğrenciler yaşadıkları sorunları sosyal medya üzerinden dile getirdiler. O paylaşımlardan bazıları şöyle:
- Sınavda yoğunluktan kapanmalar oluyor sınav esnasında sistem donuyor diğer soruya geçmiyor fakat süre akmaya devam ediyor, buna bir önlem alın.
- Sınav esnasında sistem dondu ama sürem hala devam ediyordu bir sonraki soruya geçemedim, düzeldiğinde zaten sürem az kalmıştı. 10 soruyu yapamadım.
- Oturumu sistem tarafından kapananlar ne olacak?
- Süre işliyor, soru değişmiyor mağdur edildik.
- Sınavda 2 kez bağlantı kesildi ve sınavdan çıkarıldım, her bir şık işaretlemeden sonra yaklaşık 3 dakika kadar sürekli hata verip sonraki soruya geçti, 2. kez sayfa sonlandı ve sınavım yarım kaldı.
- Sınav esnasında sistem çöktü. Üstelik soruları cevaplamaya çalışırken defalarca hata verdi, cevaplayamadım ve süre akmaya devam etti. Eksilen süreyi geçtim umarım sınav oturumum bu sunucu hatalarından dolayı sonlandırılmamıştır.
- "Internal Server Eror" hatası almaktan sınavımızı tamamlayamadık. Sorular arası geçiş yaparken yaklaşık 1 dakika beklememiz gibi engellerden dolayı AÖF sınav sistemi insanları felç etti.
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