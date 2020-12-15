Uzman Çavuş koronadan hayatını kaybetti

ELEKTRONİK ORTAMDA İLETİLEN TALİMATLAR, YAZILI EMİR KABUL EDİLİR Mİ? Memurun hukuka aykırılığı amirine bildirmesinde şekil şartı aranmamış olup bildirimin yazılı veya sözlü olması mümkündür. Ancak amirin emrin yerine getirilmesi konusundaki ısrarının yazılı olması zorunludur. Yazılı ısrar bir şekil şartına tabi olacak mıdır? Yani resmi yazışma kurallarına uygun olmalı mıdır yoksa ıslak imzalı bir belgeye not düşülmesi veya Elektronik Belge Yönetim Sisteminde evraka not eklenmesi yazılı şekil şartını sağlar mı? Mevzuatta buna ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır.