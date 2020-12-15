Uzman Çavuş koronadan hayatını kaybetti
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabında bir uzman çavuşun koronadan vefat ettiğini duyurdu
|15 Aralık 2020 09:47
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MSB'nin konuya ilişkin açıklaması:
Afyon Hava Meydan Komutanlığında görev yapan silah arkadaşımız Hv.P.Uzm.Çvş. Hüseyin Taşpınar, COVID-19 tedavisi gördüğü Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileriz.
Afyon Hava Meydan Komutanlığında görev yapan silah arkadaşımız Hv.P.Uzm.Çvş. Hüseyin Taşpınar, COVID-19 tedavisi gördüğü Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileriz.T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 15, 2020
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