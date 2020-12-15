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Uzman Çavuş koronadan hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabında bir uzman çavuşun koronadan vefat ettiğini duyurdu
 15 Aralık 2020 09:47
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Uzman Çavuş koronadan hayatını kaybetti

MSB'nin konuya ilişkin açıklaması:

Afyon Hava Meydan Komutanlığında görev yapan silah arkadaşımız Hv.P.Uzm.Çvş. Hüseyin Taşpınar, COVID-19 tedavisi gördüğü Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileriz.
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