Sigara içtiği için ceza yedi, 'Ben ünlüyüm, beni çekmeyin' dedi
|15 Aralık 2020 09:51
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Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgede bazı bölgelerde sigara içmek yasaklanmıştı. Bu bağlamda denetimlere hız kesmeden devam eden Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Beyoğlu Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler Taksim'de İstiklal Caddesi üzerinde uygulama yaptı.
Uygulama sürerken, ekipler cadde üzerinde sigara içen bir kişiyi ceza kesmek için yanına çağırdı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kişiye yasağa uymadığı için 900 TL ceza kesileceği söylenince "Haberim yoktu" diyerek yanıt verdi. Ekipler işlemleri sürdürürken kendisini görüntüleyen basın mensubunu fark eden yabancı turist "Bu neden video çekiyor, çekmesin ülkemde ünlü biriyim" dedi. Öte yandan İstiklal Caddesi'nde yapılan denetim sırasında ceza kesilen bazı kişilerce, görüntü alan basın mensubuna engel olmaya çalışıldı.
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