Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."
|15 Aralık 2020 09:58
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.
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