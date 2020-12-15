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Önce dehşet saçtı sonra polisleri tehdit etti: Sizi Doğu'ya sürdürürüm!

Sultanbeyli'de gece saatlerinde bir evi hedef alan silahlı saldırgan ve arkadaşı, kurşunların yağdığı eve çok yakın bir noktada otomobilin içerisinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın polislere tehditler savurarak, "Çoğunuzu Doğu'ya sürdüreceğim" demesi dikkat çekti.
 15 Aralık 2020 10:06
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Önce dehşet saçtı sonra polisleri tehdit etti: Sizi Doğu'ya sürdürürüm!

Gece saatlerinde üç katlı bir apartmanın birinci katı kurşunların hedefi oldu, olayda yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken polis ekipleri ihbar üzerine bölgeye sevk edildi. Bu sırada silah sesinin hemen ardından sokaktan çıktığı söylenen otomobile yönelen ekipler içerisindeki iki kişiyi gözaltına almak istedi.

O sırada silahlı saldırıya karıştığı iddia edilen Bünyamin S. isimli vatandaş uzun süre polis ekiplerine direndi. "Fiziksel müdahalede bulunulmasın" diyen alkollü kişiyi polis ekipleri ikna yoluyla gözaltına almaya çalıştı.

"Siz benim yuvamı yıktınız ya Allah da sizin yuvanızı yıksın"

Polislerin arasında en rütbeli kişinin kim olduğunu soran Bünyamin S. karakola kendi aracıyla gelmek istedi. Uzun süre dil döken bir polise, "Devlete canım feda" diyen Bünyamin S. polisten "Gel, devletimizin arabasıyla gidelim" yanıtını aldı.

Telefonla sürekli birilerini arayacağını söyleyen ve sık sık telefonla konuşan alkollü şahıs polis aracına bineceği sırada polis ekiplerine, "Çoğunuzu Doğu'ya sürmezsem namussuzum" diyerek tehditler yağdırdı. Yuvasının yıkıldığını iddia eden ve gözaltına alınmakta zorluk çıkartan Bünyamin S. görevli polislere "Siz benim yuvamı yıktınız ya Allah da sizin yuvanızı yıksın" diyerek beddua etti.
İhlas Haber Ajansı
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