Danıştay: Adalet başmüfettişi hakkında işlem yapılmalı

Danıştay Beşinci Dairesi, Adalet Başmüfettişi M.A. hakkında bugün önemli bir karar verdi.

2008 yılında yaşanan bir olayda, başmüfettiş M.A. bir ihbara binaen, Sincan Ağır Ceza Mahkemesinden iletişimin dinlenmesi kararı aldırmıştır. Hakkında dinleme kararı alınan kişi Adalet Bakanlığına başvurarak, dinleme kararı alma yetkisi bulunmayan başmüfettiş M.A. hakkında işlem yapılmasını istemiştir. Teftiş Kurulu Başkanlığı ise iddialar sübut bulmadığı gerekçesiyle, işlem yapılmasına yer olmadığına karar vermiştir. Bu kararın iptali istemiyle idare mahkemesinde dava açılmış ancak idare mahkemesi davayı reddetmiştir.

Hakkında dinleme kararı alan kişi bu arada Anayasa Mahkemesine başvurmuş ve Anayasa Mahkemesi haberleşme hürriyeti ihlal edildiği için 20 bin TL manevi tazminata hükmetmiştir.

Kişi, bu karar üzerine yargılamanın yenilenmesi yoluna başvurmuş ancak bu talebi idare mahkemesince reddedilmiştir. Danıştay ise dosyanın temyiz aşamasında, ağır nitelikte bir ihlal olduğu için, Ankara İdare Mahkemesi kararının bozulmasına karar vermiştir. Bu karar gereğince, 12 yıl sonra, kanuna aykırı olarak dinleme kararı alan başmüfettiş M.A. hakkındaki dava görülmeye devam edilecek.

Mahkeme kararı için tıklayınız.

Davacı tarafından, şikayeti üzerine Adalet Başmüfettişi hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına ilişkin Adalet Bakanlığı işleminin iptali istemiyle açılan davanın reddi yolundaki idare mahkemesi kararının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 53. maddesi uyarınca yargılamanın yenilenmesi suretiyle kaldırılması ve dava konusu işlemin iptali istemiyle açılan davada, davacı tarafından yapılan bireysel başvuru neticesinde Anayasa Mahkemesi tarafından, yetkisi bulunmadığı halde Adalet Müfettişinin talebi üzerine mahkeme kararıyla iletişiminin dinlenilmesine karar verilmesi suretiyle kanuni bir dayanağı olmadan iletişimin dinlenilmesi ve kayda alınması şeklinde haberleşme özgürlüğüne yapılan müdahalenin kanunilik unsurunu taşımadığı gerekçesiyle davacının Anayasa'nın 22. maddesinde güvence altına alınan haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine ve manevi tazminat ödenmesine karar verildiği görüldüğünden, Anayasa Mahkemesi tarafından yargılamanın yenilenmesine hükmedilmemiş olsa dahi verilen ihlal kararının temel hak ve özgürlüğe yapılan müdahalenin kanunilik şartını taşımadığı gerekçesiyle ağır nitelikte bir ihlal kararı olması halinde ilgili mahkemelerin yargılanmanın yenilenmesi istemi hakkında değerlendirme yapmalarına hukuken bir engel bulunmadığından, davacı tarafından Anayasa Mahkemesinin yukarıda yer verilen ihlal kararına istinaden 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 53 üncü maddesinin (h) bendine dayandırılan yargılamanın yenilenmesi isteminin Anayasa Mahkemesi tarafından yeniden yargılama yapılmasına hükmedilmediği gerekçesiyle reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmediğine ilişkin Danıştay 5.Dairesinin 16/06/2020 tarih ve E:2019/3540, K:2020/2386 sayılı kararı.