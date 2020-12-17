Anayasa Mahkemesi 24 Aralıkta 4 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 24 Aralık 2020 gündemini açıkladı. Mahkeme 4 tane dosyayı esastan karar bağlayacak 3 adet dosyaya da ise ilk incelemeyi yapacak.

Esastan görüşülecek dosyalardan bir tanesi de "10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu'nun 3. maddesinin (3) numaralı fıkrasının 15/8/2017 tarihli ve 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 1/2/2018 tarihli ve 7078 sayılı Kanun'un 159. maddesiyle aynen kabul edilen 164. maddesiyle değiştirilen (f) bendi". Bu bentte "Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak; güvenlik soruşturmasının sonucunun henüz gelmediği hallerde arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak." hükmü yer almaktadır. Diğer kanunlardaki benzer hükümlerin tek tek iptali göz önüne alındığında çıkacak karar merakla beklenmektedir.