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Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3307).
 17 Aralık 2020 02:36
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Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik

17 Aralık 2020 PERŞEMBE

Resmi Gazete

Sayı : 31337

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 3307

Ekli "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına; 193 sayılı Kanunun geçici 80 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3065 sayılı Kanunun 13 üncü ve geçici 30 uncu, 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü ve 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci maddeleri ile 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi gereğince karar verilmiştir.

16 Aralık 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Yatınmlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 11 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ile AR-GE ve çevre yatırımları" ve aynı fıkranın (d) bendinde yer alan AR-GE yatırımları ve çevre yatırımları" ibareleri yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan "bölge ayrımı olmaksızın AR-GE ve çevre yatırımlarında birmilyonsekizyüzbin Türk Lirasını," ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkrada yer alan "Türk Lirasını" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve 17 inci maddenin birinci fıkrasının (aa) ve (bb) bentleri kapsamındaki yatınmlarda sabit yatırım tutarının yüzde onunu geçmemek kaydıyla on milyon Türk Lirasını" ibaresi eklenmiştir.

"(f) 8 inci maddenin birinci ve altıncı fıkraları ile 17 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen yatırımlar için uygulanmak üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kaynaklı Türk Lirası cinsinden "Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi" için beş puanı,"

MADDE 2- Aynı Karann 17 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

"(aa) Asgari 50 milyon TL tutarındaki elektrik veya hidrojenle çalışan ulaşım araçları imalatını da içeren sanayi tesisi yatırımları.

(bb) AR-GE ve çevre yatırımları."

MADDE 3- Aynı Karann 19 uncu maddesi yürürlükten kaldınlmıştır.

MADDE 4- Aynı Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 15- (1) Yatırım teşvik belgeleri kapsamında, elemanları dizili baskılı devre kartı (PCBA) üretiminden başlayan cep telefonu üretimine yönelik yatırımlar için, üretim kapasitesi ile uyumlu olmak ve cep telefonu üretiminde kullanılmak kaydıyla yan demonte haldeki (SKD) aksam ve parçalar 31/8/2021 tarihine kadar gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızm ithal edilebilir."

MADDE 5- Aynı Karann EK-2B sayılı ve "İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI" başlıklı tablosuna aşağıdaki dipnot eklenmiştir.

"13- İstanbul İli hariç olmak üzere, US- 97 kodu 2710.8.02 olan ferro-krom üretimine yönelik yatırımlar."

MADDE 6-Bu Karann;

a) 1 inci maddesi ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 11 inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen bent ve dördüncü fıkrasında yapılan değişiklik ile eklenen ibare 20/11/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) 2 nci maddesi ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 17 inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (aa) bendi 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c) 4 üncü maddesi 1/7/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

ç) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Karar hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Memurlar.Net
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