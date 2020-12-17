Kısıtlama sona erdi, polisler göz açtırmadı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konan hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00'de sona erdi. Polis ekiplerinin denetimleri ise gece boyu sürdü.
|17 Aralık 2020 05:26
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması bu günlük sona erdi. İstanbul'da gece boyunca polis ekipleri denetimlerini sürdürdü. Bir çok noktada kurulan denetim noktalarında durdurulan araçlarda bulunanlardan izin belgeleri istendi. İzin belgelerinde yazan isimlerle kimlikler tek tek karşılaştırıldı.
KISITLAMA BUGÜNLÜK SONA ERDİ
Dün akşam saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sabah saat 05.00 itibariyle sona erdi. Saat 05.00 itibariyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kurulan denetim noktası kaldırılırken, araç yoğunluğunun artması dikkat çekti.
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