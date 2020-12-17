CHP'deki taciz Meclis'e taşınıyor

CHP'de artan taciz vakalarını Meclis araştıracak. Tacize uğrayan kadınlardan 3'ü TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'yla temas kurdu. Komisyon önümüzdeki günlerde mağdurları dinleyecek. Komisyon Başkanı Fatma Aksal, "CHP teşkilatlarında tacize, tecavüze uğramış birkaç isim komisyona gelip başvurularını yapacak. Bu olayların takipçisi olacağız. Hangi siyasi görüşten olursa olsun, tacize uğrayan gelsin bilgi versin. Korumaya ve elimizden geleni yapmaya hazırız" dedi.



CHP'de tacize uğrayan kadınlar, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna başvuracak. Komisyon, önümüzdeki günlerde mağdurları dinleyecek. TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Fatma Aksal, CHP içinde patlak veren taciz skandallarını değerlendirirkensessizliğe bürünen parti yönetimine sert tepki gösterdi.



ÜSTÜ KAPATILIYOR

Aksal, şunları söyledi: "Bu olaylar toplumun her kesiminde oluyor. Tecavüzün ne partisi, ne bölgesi var. Samimiyetsizlik ve ikiyüzlülük bizi rahatsız ediyor. CHP kendi teşkilatlarında tecavüz, taciz olayları olduğunda bırakın sessiz kalmayı, üstünü kapatmaya çalışıyor. Kemal Kılıçdaroğlu, bütçe görüşmesinde kadının adını bile anmadı."



SESSİZ KALMAYIN

Kadın derneklerine de "Bu olaylar CHP'de yaşanınca sessiz kalıyorlar" eleştirisinde bulunan Aksal, mağdur kadınlara şu çağrıda bulundu: "Bu konuda sessiz kalmayın. Biz sizin hakkınızın, hukukunuzun takipçisi olacağız. Yapılan baskılara boyun eğmeyin. CHP teşkilatlarında tacize, tecavüze uğramış birkaç isim, bizim komisyona gelip başvurularını yapacak. O kişiler, bizimle temasa geçti. Biz de bu olayların takipçisi olacağız. Hangi siyasi görüşten olursa olsun tacize uğrayan herkes gelsin, bilgi versin. Biz korumaya ve elimizden geleni yapmaya hazırız."



Yasemin Asan