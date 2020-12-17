İlk ihracat treni Çin'de: İki kıta, iki deniz, iki ülke geçti

Türkiye'den Çin'e Türk menşeli ürünleri taşıyan ve muhalif trollerin saldırısıyla gündem olan ilk ihracat treni önceki gece yarı Çin'e vardı. Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan, Hazar Denizi ve Türkmenistan'ın ardından varacağı son ülke olan Çin'in Korgos kentinden giriş yaptı. DCDD Taşımacılık AŞ'nin #ÇinTreniNerede etiketiyle yaptığı paylaşımda, İstanbul'dan törenle uğurlanan ilk ihracat treninin salıyı çarşambaya bağlayan gece (dün) saat 01.00 civarında Çin Korgos'a ulaştığı bildirildi.

YÜKÜNÜ BUGÜN İNDİRMESİ BEKLENİYOR

4 Aralık günü İstanbul'dan başlayan yolculukta; Marmaray'dan geçerek Ankara Garı'nda lokomotif değiştiren tren, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum'un ardından Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattını kullanarak uluslararası seferine çıkmıştı. Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor üzerinden Çin'e ulaşan tren, 8 bin 693 kilometre yolculuğunu bugün tamamlaması hedefleniyor.

2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçen Türk ihracat treninin bugün son varış noktası olan Çin'in Şian şehrine yük bırakması bekleniyor. Muhalif bazı yayın organları, 4 Aralık Cuma Günü İstanbul Kazlıçeşme İstasyonu'ndaki resim uğurlama töreninin ardından Çin'den gelen ek talep nedeniyle Halkalı İstasyonu'nda yeni yüklerini alan ve gümrükleme işlemlerini tamamlayan tren Pazar günü İstanbul'dan yola çıkmıştı.