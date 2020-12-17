1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ'nün 17 Aralık ihanetinin 7. yılı

Türkiye tarihinin en büyük ihanet örgütlerinden FETÖ, gerçek yüzünü bundan tam 7 yıl önce gösterdi. Hain örgüt, emniyet ve yargıdaki uzantılarını kullanarak düzmece dosyalar üzerinden 17 Aralık'ta operasyon düğmesine basarak seçilmiş hükümeti devirmeye kalkıştı. Ancak vatansever kadroların set olduğu FETÖ, amacına ulaşamadı
 17 Aralık 2020 07:05
+Aa- Yazdır
FETÖ'nün 17 Aralık ihanetinin 7. yılı

Başta siyaset, mülkiye, adliye, maliye, askeriye ve emniyet olmak üzere devletin kılcal damarlarına kadar sızan FETÖ, hükümete karşı yıllardır gizli kapaklı yürüttüğü 'savaşı', dershaneler üzerinden açık etti. Örgüt, 14 Kasım 2013'te "Eğitime Büyük Darbe" manşetiyle çıkan Zaman gazetesi üzerinden bu 'savaşı' ilan etti. Hain örgüt medya üzerinden yıpratmaya çalıştığı hükümeti devirmek için 17 Aralık sabahı harekete geçti.

SABAH DÜĞMEYE BASTILAR

O dönem İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli FETÖ'cü eski savcılar Zekeriya Öz, Celal Kara ve Mehmet Yüzgeç'in talimatıyla "acil bir durumda" devreye sokulması için bekletilen 3 soruşturma dosyası, aynı gün operasyona dönüştürüldü. Aralarında bakan çocukları ve iş adamlarının bulunduğu onlarca isim rüşvet, yolsuzluk, irtikap gibi suçlamalarla gözaltına alındı. 17 Aralık sabahı şok etkisi yapan ilk dalga, dönemin İstanbul Başsavcısı'ndan ve engel olacaklarını bildikleri emniyet müdürlerinden gizli yapıldı.

MÜDÜRLER ALINDI FETÖ PANİKLEDİ

17 Aralık kumpasının ardından hemen harekete geçen Emniyet Genel Müdürlüğü, ilk iş olarak kumpasa imza atan Terörle Mücadele Şube Müdürü Ömer Köse, Organize Şube Müdürü Nazmi Ardıç, Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı, Asayiş Şube Müdürü Ertan Erçıktı ve Kaçakçılık Şube Müdürü Tuğrul Turhan'ı görevden aldı.

MÜDÜRLERE MÜEBBET

Ardından da 17 Aralık darbe girişiminde rol alanlardan hesabı hukuk önünde soruldu. 67 sanığın yargılandığı davada, 15 sanık "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklara da hapis cezaları verildi. 17 Aralık darbe girişiminin düğmesine bazan Zekiriya Öz, Celal Kara ve Mehmet Yüzgeç ise firari konumda. Yargıtay'da haklarında açılmış dava bulunan FETÖ'nün 3 kumpasçı savcısı hakkında da kırmızı bülten talebinde bulunuldu.
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Eskişehir görülen 2 davada FETÖ sanıklarına hapis cezası
18 Aralık 2020 12:28		 Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
18 Aralık 2020 10:42
5 il'de terör örgütü DHKP-C operasyonu: Çok sayıda gözaltı
18 Aralık 2020 03:52		 Ölen kadın teröristin cebinden kentlerdeki terörist listesi çıktı
17 Aralık 2020 23:38
FETÖ'nün 'emniyet mahrem kadın yapılanması' operasyonunda 6 kişi serbest
17 Aralık 2020 18:33		 Bakan Gül'den 17 Aralık yargı darbesi girişimi açıklaması
17 Aralık 2020 18:16
Görevdeki öğretmenin de olduğu 14 kişi FETÖ'den gözaltında
17 Aralık 2020 16:18		 Kocaeli'de FETÖ operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 1'i tutuklandı
17 Aralık 2020 16:07
Şanlıurfa merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
17 Aralık 2020 15:46		 Afyonkarahisar'da 4 yıldır aranan FETÖ zanlısı yakalandı
17 Aralık 2020 14:50
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:10 - Konutlarda güneşten elektrik üretmenin maliyeti kilovat başına 750 dolar12:50 - Edirne'de bir maden işletmesi karantinaya alındı12:36 - Sevgiliye hediye seçiminde yeni yardımcınız Muhiku12:34 - Çorum'da KYK yurdunda karantinası devam eden kişi sayısı 3'e düştü12:30 - Gün ortasında dolar 7,69 TL'ye kadar geriledi12:30 - Bakan Selçuk: Salgın nedeniyle 186 milyon lira ek kaynak hazırladık
12:29 - OMÜ Rektörü, kendisinin kullandığı WhatsApp hattı kurdu12:28 - Eskişehir görülen 2 davada FETÖ sanıklarına hapis cezası12:28 - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı12:23 - MEB: Ara tatil 3 hafta olarak uygulanacak12:16 - Maske takma kuralına riayet etmeyen personele soruşturma açılacak12:15 - TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 47 milyar lira verdi
12:02 - Özel öğrenci yurdunu kumarhaneye çevirmişler11:58 - Personel ödemelerinde son gün 25 Aralık!11:55 - Partiye katılanlardan, pes dedirten paylaşım: Canınız çeksin11:53 - Kırıkhan eski Belediye Başkanı İsmail Turan koronaya yenildi11:43 - Bir ayda 6 ferdini Kovid-19'dan kaybeden aileden 'cenazelerde dikkatli olun' çağrısı
11:41 - Trabzon'da hamsi 15 liradan satışa sunuldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
MEB: Ara tatil 3 hafta olarak uygulanacak
Elektronik, mobilya ve altında taksit sayısı düştü
İbrahim Kalın: Profesör oldum ama unvanı kullanmıyorum
8 bin polis alımı başvurusu için son günler
Anne kızlık soyadı artık doğrulama olarak kullanılmayacak
Ece Üner: Üniversiteler fuhuş evi ise Ebubekir Sofuoğlu ne oluyor?
AK Parti ve CHP arasında 'kabak tatlısı' tartışması... Allah belamı versin
Dev projenin gece görüntüsü hayran bıraktı
Danıştay, sözlü sınavda davasında yine esasa değil şekil şartlarına baktı
Ambülans şoförüne 'türban' ayrımcılığı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
covid 19 2
serpili 2
sadece yaptığında akla gelen güzellikler 2
32 bin liralık karikatür 5
dürüm 1
Jambolina 1
tedirgin 4
Çamaşır Makinesinde oluşan kötü koku 3
chaby han 2
burnuma kötü kokular geliyor 3
SON İLANLAR
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Mersin Anamur Turizm 1 İşçi Alacak
Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Zonguldak Çaybel İmar Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam