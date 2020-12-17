FETÖ'nün 17 Aralık ihanetinin 7. yılı
|17 Aralık 2020 07:05
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Başta siyaset, mülkiye, adliye, maliye, askeriye ve emniyet olmak üzere devletin kılcal damarlarına kadar sızan FETÖ, hükümete karşı yıllardır gizli kapaklı yürüttüğü 'savaşı', dershaneler üzerinden açık etti. Örgüt, 14 Kasım 2013'te "Eğitime Büyük Darbe" manşetiyle çıkan Zaman gazetesi üzerinden bu 'savaşı' ilan etti. Hain örgüt medya üzerinden yıpratmaya çalıştığı hükümeti devirmek için 17 Aralık sabahı harekete geçti.
SABAH DÜĞMEYE BASTILAR
O dönem İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli FETÖ'cü eski savcılar Zekeriya Öz, Celal Kara ve Mehmet Yüzgeç'in talimatıyla "acil bir durumda" devreye sokulması için bekletilen 3 soruşturma dosyası, aynı gün operasyona dönüştürüldü. Aralarında bakan çocukları ve iş adamlarının bulunduğu onlarca isim rüşvet, yolsuzluk, irtikap gibi suçlamalarla gözaltına alındı. 17 Aralık sabahı şok etkisi yapan ilk dalga, dönemin İstanbul Başsavcısı'ndan ve engel olacaklarını bildikleri emniyet müdürlerinden gizli yapıldı.
MÜDÜRLER ALINDI FETÖ PANİKLEDİ
17 Aralık kumpasının ardından hemen harekete geçen Emniyet Genel Müdürlüğü, ilk iş olarak kumpasa imza atan Terörle Mücadele Şube Müdürü Ömer Köse, Organize Şube Müdürü Nazmi Ardıç, Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı, Asayiş Şube Müdürü Ertan Erçıktı ve Kaçakçılık Şube Müdürü Tuğrul Turhan'ı görevden aldı.
MÜDÜRLERE MÜEBBET
Ardından da 17 Aralık darbe girişiminde rol alanlardan hesabı hukuk önünde soruldu. 67 sanığın yargılandığı davada, 15 sanık "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklara da hapis cezaları verildi. 17 Aralık darbe girişiminin düğmesine bazan Zekiriya Öz, Celal Kara ve Mehmet Yüzgeç ise firari konumda. Yargıtay'da haklarında açılmış dava bulunan FETÖ'nün 3 kumpasçı savcısı hakkında da kırmızı bülten talebinde bulunuldu.
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