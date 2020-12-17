Esnaf emekli olmak istiyor
|17 Aralık 2020 06:50
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Kamu bankalarıyla son olarak 2018'de yapılan protokolle, prim borçları bankalar tarafından kredilendirilmiş, kredi geri ödemesi de bağlanan emekli maaşından ödenebilir hale gelmişti. İki yıl süren protokol süresinin ardından kararın uygulamasının devamını bekleyen Bağ-Kur'lular, Torba Kanun'da bu düzenlemeyi göremeyince hayal kırıklığı yaşadı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken "Kamu bankaları ile SGK arasında yapılan kredi protokolleri güncellenerek hayata geçirilmeli, esnaf ve sanatkarlarımızın mağduriyeti giderilmelidir" dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından elde edilen bilgiye göre, SGK yetkilileri ile geçmiş dönemdeki kredi protokolüne benzer bir çalışma için görüşme yapıldı ancak sonuca ulaşılamadı. Bankalar masaya getirilen faiz oranı ile 36 ay vade imkanına sıcak bakmadı. 2018'de gerçekleştirilen çalışmada birikmiş prim borçları krediyle ödenerek emeklilik sağlanmış, bağlanan emekli maaşıyla da geri ödeme, düzenli bir takvime bağlanmıştı. Bağ-Kur'lular, son çıkan ve kamuya ait borçları yapılandıran Torba Kanun'da benzer bir uygulamayı kendileri için de beklemişti.
Cevdet Fırat Aydoğmuş
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