Öncülük ettiler aşıya güven arttı
|17 Aralık 2020 07:45
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Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun, kamuoyunu bilgilendirmesi ve toplumda önde gelen kişilerin gönüllü olması, koronavirüs aşılarına güveni artırdı.
Türkiye'de aşı zorunlu değil; ancak salgına karşı toplumsal bağışıklık için "ikna" yöntemi tercih ediliyor. Uzmanlara göre bunun da en iyi yolu, toplumda güvenilir insanların aşı yaptırması.
Bu kapsamda Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kanser Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. Taner Demirer, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan gibi isimler aşıda öncü oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de aşı olacağını duyurmuştu. Aşıyı kabul etmeyen çok küçük kesimin 'aşı karşıtı' değil, sadece 'kafa karışıklığı' yaşadığı belirtiliyor. Aşıya güveni perçinlemek için Bilim Kurulu da önümüzdeki günlerde topluca aşı yaptıracak.
NEŞRA DURMAZ
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