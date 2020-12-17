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PKK 10 milyon ağaç yaktı

PKK terörü yeşil ve doğayı da hedef alıyor. Teröristlerin, Hatay başta olmak üzere çıkardığı yangınlarda milyonlarca ağaç yandı. TBMM bütçe görüşmelerinde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay "PKK'nın yok ettiği orman varlığı 10 milyon ağaç. Bu, sadece sayabildiklerimiz. Ağaç sevgisi olanlar neredesiniz?" diye sordu.
 17 Aralık 2020 07:30
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PKK 10 milyon ağaç yaktı

Terör örgütü PKK sadece insanları değil doğayı da katlediyor. Terör örgütünün 10 milyon ağacı yaktığı belirlendi. Sınır içi ve ötesinde operasyonlarla köşeye sıkışan terör örgütü PKK, yaz aylarında Hatay başta olmak üzere pek çok bölgede Türkiye'nin ciğerlerini hedef aldı. Hain eylemler sonrasında da itiraf edildi. Terör örgütünün ormanları hedef alan saldırılarının bilançosunu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay paylaştı.

AĞAÇ DİYENLER NEREDE?

TBMM'deki bütçe görüşmelerinin kapanış oturumunda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay "PKK'nın yok ettiği ormanlara gelince ses çıkarmayan sizler, ağaç diken ve ormanları koruyan bize dil uzatmaya çalışıyorsunuz. Çevrecilikten bahsediyorsunuz bize. PKK'nın yok ettiği orman varlığı 10 milyon ağaç. Bu, sadece sayabildiklerimiz. Ağaç sevgisi olanlar neredesiniz? Buradaysanız, sesinizi çıkarın. Ormanları, ağaçları yakan PKK'ya karşı, terör örgütlerine karşı sesinizi çıkarın. Siz ne yaparsanız yapın, biz inşa etmeye, ağaç dikmeye, ormanları korumaya, çevreyi güzelleştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Fazlı Şahan
Yeni Şafak
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