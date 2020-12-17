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Beş ilde silah kaçakçılarına operasyon: Polis 38 adrese baskın yaptı
İstanbul merkezli 5 ilde, yasadışı silah ticareti yaptığı belirlenen organize suç örgütüne yönelik polis harekete geçti. 38 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
|17 Aralık 2020 07:50
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Silah Mühimmat ve Tehlikeli Madde Kaçakçılığı Büro Amirliği ekiplerince, yasadışı silah ticareti yaptığı iddia edilen 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik teknik ve fiziki takibin ardından operasyon yapıldı.
Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Operasyon yapılan adreslerden biri de Bayrampaşa'da idi. Adrese giren polis ekipleri içeride bir süre arama yaptı. Adreste yapılan aramaların ardından girilen dairedeki şüpheli gözaltına alındı.
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