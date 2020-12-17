Yerebatan Sarnıcı her an çökebilir

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre: Bizans İmparatoru I. Jüstinyen tarafından yaptırılan, Dünya Miras Listesi'ndeki Yerebatan Sarnıcı'ndaki restorasyon çalışmaları dört yıldır devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki Kültür AŞ'ye bağlı olarak işletilen eserin restorasyon çalışmaları sırasında geçtiğimiz Ekim ayında sütun başlarında "gergi boşlukları" olduğu tespit edilince, İBB yetkilileri hazırladıkları statik güçlendirme projesini Koruma Kurulu'na sundu. Ancak aradan geçen 53 günlük süreye rağmen Kurul'dan karar çıkmadı.

'53 gündür cevap yok'

Olası bir depremde sarnıcın yıkılacağı gündeme taşıyan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ile İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel ise yaşananlara Twitter üzerinden isyan etti. Milliyet'e bilgi veren İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel, "Yerebatan Sarnıcı'nın olası bir depremde ciddi hasar göreceğini tespit ettik ve durumu Koruma Kurulu'na rapor ile ilettik. Ancak aradan 53 gün geçmesine rağmen Kurul'dan karar çıkmadı. Prof. Dr. Füsun Alioğlu, Prof. Dr. Engin Akyürek, Prof. Dr. Feridun Çılı, Dr. Kerim Altuğ'un imzalı raporları ile Prof. Dr. Feridun Çılı'nın hazırladığı proje, yeniden Koruma Kurulu'na sunuldu ve onay bekliyoruz. Gergilerin durumu hiç iyi değil. Koruma Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Bilimsel Danışma Heyeti raporu beklendiği belirtiliyor. Ancak biz zaten raporu iletmiştik. Konuyu bir türlü gündeme almıyorlar. Gergiler tarihi eserlerin taşıyıcı unsurlarıdır. Yerebatan Sarnıcı'ndaki gergilerin de acilen restore edilerek, güçlendirilmesi gerekiyor. Eser, olası bir depremde çökme riskiyle karşı karşıya. Kritik olan şu; Bilimsel Danışma Heyeti raporumuzu ilettiğimiz halde değerlendirmeye almadılar" dedi.

'Onay verilmedi'

Günlerdir Twitter'dan konuya ilişkin mesaj yayımlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ise sosyal medya hesabından "53 gün sonra Koruma Kurulu ne yazık ki Yerebatan Sarnıcı projemize onay vermedi. Üç duayen profesör, biri Bizans Sarnıçları üzerine doktoralı iki doktor, bir restorasyon uzmanı yüksek mimar, iki restorasyon uzmanı yapı mühendisinin imzası olan projemiz hiç zaman kaybetmemişiz gibi yeni heyetlere havale edildi" açıklamasında bulundu.

'Töhmet altında bırakıyorlar'

Koruma Kurulu üyeleri, Yerebatan Sarnıcı üzerinden başlayan tartışmalara istinaden, töhmet altında bırakıldıklarını belirten bir açıklama yaparak, "Bugüne kadarki tüm kararlarımızda olduğu gibi bu çalışmanın da Bilimsel Danışma Heyeti görüşü ile iletilmesi istenmiştir. Görevini en iyi şekilde ifa etmeye çalışan bizleri töhmet altında bırakan bu anlayışını kınadığımızı bildirmek isteriz" ifadelerini kullandılar.