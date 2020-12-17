Eczacılar birliğinden 'meslek hakkı' talebi
|17 Aralık 2020 08:08
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TEB 2. Başkanı Oğuz Ekincioğlu'nun da hazır bulunduğu görüşmede, ilaç fiyatları gündeme geldi. TEB, İlaç Fiyat Kararnamesi'nde fiyatı 100 TL'ye kadar olan ilaçlarda yüzde 25 olarak belirlenmiş eczacı karlılığının, fiyatı 150 TL'ye kadar olan ilaçlar için yukarı çekilmesini istedi.
TEB'in bir başka talebi ise danışmanlık hizmetine ilişkin oldu. TEB, İlaç Fiyat Kararnamesi'nde değişiklik yapılarak eczacı gelirinin yalnızca ilaç fiyatlarına bağımlı olmaktan çıkarılmasını, eczacıların sahip olduğu mesleki uzmanlığa bağlı olarak hastalara ve başvuranlara verdiği danışmanlık hizmeti çerçevesinde bir mesleki ücretlendirilmeye geçilmesini yani "meslek hakkı" verilmesini de talep etti.
Ayrıca, eczacılara ve eczane çalışanlarına grip aşısı yapılması da talepler arasında yer aldı.
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