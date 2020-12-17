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KHK'lı polisten tehdit: Bu devran dönecek, hesap vereceksiniz!

Ankara Altındağ'da önceki akşam uygulama yapan narkotik ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçtan inerek polis ekiplerine saldıran 4 şüpheli, yaşanan arbedede bir emniyet amirini yaralarken, takviye ekiplerin yardımı ile şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelilerin polis ekiplerini "Bu devran dönecek, hesap vereceksiniz. Biz FETÖ'den ihraç edildik, bizim başımıza gelen sizin de başınıza gelecek" diyerek tehdit ettikleri öğrenildi.
 17 Aralık 2020 08:10
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Şüphelilerden N.E.'nin askeri okuldan ihraç edildiği, hakkında FETÖ iltisakı nedeniyle işlem yapıldığı ve denetimli serbestlikten yararlandığı tespit edildi.

Şüpheli S.E.'nin ise komiser yardımcısı olarak görev yaparken 672 Sayılı KHK ile ihraç edildiği, diğer iki şüphelinin ise bu kişilerin akrabası olduğu belirtildi. Sürücü N.E.'ye, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 473 lira, alkollü araç kullanmaktan 2 bin 473 lira, emniyet kemeri takmamaktan 132 lira, araç sahibine ise ehliyetsiz araç kullandırmak suçundan 2 bin 473 lira olmak üzere trafik ihlallerinden toplam 7 bin 551 lira idari para cezası kesildiği öğrenildi.

4 şüpheliye Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri için de ayrıca 12 bin 600 lira idari para cezası uygulandı.

Adliyeye sevk edilen N.E., K.E., S.E. ve G.E. mahkemece tutuklandı.
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