İstanbul'da Büyük Çamlıca Raylı sistemini Bakanlık yapacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesince 2017 yılında projelendirilen ancak Büyük Çamlıca Raylı Sistem Hattı Projesi Bakanlığa devredildi.
|17 Aralık 2020 08:09
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İstanbul'da, Ak Parti dönemindeki İBB tarafından 2017 yılında projelendirilen Büyük Çamlıca Raylı Sistem Hattı ile alakalı önemli bir karar alındı. Proje Büyükşehirden alınarak Bakanlığa devredildi. İlgili karar bugün Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile resmen yürürlüğe girmiş oldu.
3,48 KM uzunluğunda olması planlanan raylı sistem hattında Altunizade, Çamlıca Tepesi, Ferah Mahallesi ve Çamlıca Cami 4 adet istasyon yer alacak.
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