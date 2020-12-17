AÖF'de 892 öğrenci kopya çekerken yakalandı

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre;Salgın nedeniyle sınavlarını da internet ortamında yapan Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde 892 öğrenci, sanal kopyada yakalandı.

SİSTEM TESPİT ETTİ

Fakülte tarafından öğrencilere yapılan duyuruda, sosyal medya ve diğer platformlarda kural ihlali yapan 892 kişinin ilgili dersinin geçersiz sayıldığı bildirildi.

İnternet ortamında evlerinde sınava giren öğrencilerin telegram, zoom gibi görüntülü grup konuşmaları gibi değişik yöntemler üzerinden kopya çektikleri öğrenildi. Üniversite'nin sanal kopyayı tespit için özel bir sistem kurduğu belirtildi. Yapılan duyuruda "892 öğrencinin ilgili dersi geçersiz sayılmış olup sınava giren öğrencilerimiz hakkında değerlendirmeler devam etmektedir" denildi.