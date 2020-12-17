'Savunma bu saatten sonra durdurulamaz'

Milliyet'ten Seyfettin Ersöz'ün haberine göre: ABD'nin, Savunma Sanayi Başkanlığı ve yetkililerini hedef alan S-400 yaptırımları sonrası, Türk savunma sanayiinin atacağı adımlar merak konusu oldu. Gelişmeleri Milliyet'e değerlendiren Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz, ABD'nin SSB'ye ihracat lisansı verilmesinin yasaklandığını hatırlattı. Bu noktada Türkiye'nin yerlileştirme ve başka ülkelerden ürün tedarik etme kapasitesine dikkati çeken Oğuz, şunları söyledi:

'Alternatif var'

"ABD ve bazı Avrupa ülkeleri özellikle son sınır ötesi harekatların ardından Türkiye'ye yönelik gizli bir ambargo uyguluyordu. ABD'den doğru dürüst bir şey alamıyorduk, istenilen ürünlere cevap verilmiyor. Türk savunma sanayii bir süredir zaten bazı parçaları kendisi yapmak için çalışmalar yapıyor. Öte yandan yeni ürünler için alternatif ülkeler var. Ana üreticiler dediğimizde Güney Kore, elektronikte Çin, füzelerde Pakistan, Japonya ya da Güney Afrika'dan zaten bazı parçalar alıyoruz. Buralardan parça alımı daha fazla artabilir. Ama eski ürünlerin parçaları için ya yerlileştirmeye gideceğiz ya da proje üreticisi ülkeden almak zorundasınız. Bu noktada bu tip yedek parçalar kimin elinde varsa ona yönebilirsiniz. Mesela Pakistan'da F-16 var. Onlardan o parçaları alabilirsiniz."

'Projeler ertelenebilir'

Türk savunma sanayiinin ekosistemi içinde yedek parça üretiminin artacağına işaret eden Oğuz şöyle devam etti: "Devam eden sözleşmelere bir yasak yok. Mesela Black Hawk Helikoter projesi, ATAK motor sözleşmesi daha önce yapıldı. Geleceğe yönelik projelerde ise, motor ve parçalarda ya alternatiflerini bulacağız ya da üretmeye çalışacağız. Kritik parçaların eksikliğini, 5-10 sene sonra konuşmayacağız bile. Hiçbir yaptırım bu saatten sonra Türkiye'nin savunma sanayiindeki yatırımlarını durdurmaz olsa olsa projeler bir süre ertelenir" dedi.