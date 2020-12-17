Kapakçık cerrahı Profesör Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre: Ankara Liv Hospital'da görev yapan Prof. Dr. Çağlı, kovid-19 testinin pozitif çıkması sonucu karantinaya alındı. Daha sonra hastaneye yatırılan Çağlı, 8 Ekim'de yoğun bakım ünitesine alınıp solunum cihazına bağlandı. Uzun süre yoğun bakımda kalan 50 yaşındaki Prof. Dr. Çağlı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak önceki gün vefat etti. Prof. Dr. Çağlı'nın hakemli heyetlerden onaylı birçok makalesi ve alanında ilk kez uygulanan teknikler ile gerçekleştirdiği çok sayıda ameliyat işlemi vardı. Prof. Dr. Çağlı, 2019 yılında da İPAH hastasına uyguladığı ameliyat tekniğinin, dünyada ilk kullanıldığı vaka olduğunu belirtmişti. Prof. Dr. Çağlı, dün öğle namazını müteakip Elvankent Söğüt Camii'nden kılınan cenaze namazının ardından Elvan Mezarlığı'na defnedildi.

'Alanında en iyisiydi'

Türkiye Sağlık Çalışanları Vakfı Genel Başkanı Uzman Dr.Ömer Çağlar Yılmaz, 4 yıl birlikte çalıştığı Prof. Dr. Çağlı için "Birlikte çalıştığımız dönemde ayda 40- 45 ameliyata giriyordu. İşini severek ve tutkuyla yapan biriydi. Kalp kapak ameliyatlarında dünyadaki sayılı isimlerden biriydi. Türkiye'de de alanında en iyisiydi. Hayatını insanların hayata tutunması için adamıştı. Aynı zamanda büyük bir at tutkunuydu, atları çok severdi. Odasının bir çok yerinde atlarda ilgili biblo ve tablolar vardı" diye konuştu.

Prof. Dr.Çağlı'nın Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden çalışma arkadaşı Prof. Dr. Osman Eğri de hayatını kaybeden arkadaşıyla ilgili şunları söyledi: "Kalp Damar Cerrahisi alanında dünya çapında çığır açmış bir insandı. Alanından en iyi doktorlardan biriydi. Güler yüzlü, dürüst, yardımsever, fedakar, iyi bir arkadaş, iyi bir hoca, iyi bir dost ve örnek bir insandı. Kerim hoca haftada bir defa hiç aksatmadan Çorum'a gelir ve açık kalp ameliyatları yapardı. Onun sayesinde Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne Kalp Damar Cerrahisi Bölümü açılmıştı. Sayesinde yüzlerce kalp damar cerrahi uzmanı yetişti."

248 sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Ankara Tabip Odası'nın tutuğu güncel verilere göre de 15 Aralık 2020 tarihi itibariyle 92 hekim, toplamda 248 sağlık çalışanı, kovid-19 sebebiyle hayatını kaybetti.