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Yargıtay: Maske cezasını valilik uygular

Yargıtay kararı: "Polis 'maske takmadın' diye ceza kesemez, tutanak tutabilir. Maske cezasını tutanağa göre valilik uygular. Maske yasağı konulan yerlerde ana arterlere radar gibi vatandaşı 'Maske tak, ceza kesilir' diye uyaran levha ve afişleri asılmalı."
 17 Aralık 2020 08:29
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Yargıtay: Maske cezasını valilik uygular

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre;

Bolu'da maske takmadığı için Elif Nihan İşler'i durduran bekçiler Kabahatler Kanunu'na aykırılıktan 392 TL idari para cezası kesti. İşler, maske takmanın zorunlu olduğunu bilmediğini, kendisine uyarıda bulunulmadığını savunarak cezaya itiraz etti. Bolu Sulh Ceza Hakimliği İşler'in itirazını haklı bulup cezayı kaldırdı.

BAKANLIK İTİRAZ ETTİ: Maske cezasının kaldırılması üzerine Adalet Bakanlığı devreye girdi. Bakanlık, sulh ceza mahkemesinin maske cezasını iptal eden kararının kanun yararına bozulması için Yargıtay'a başvurdu. Yargıtay 19. Ceza Dairesi, 9 Kasım'da oyçokluğu ile Bakanlığın başvurusunu kabul etti ve Sulh Ceza'nın maske cezasını iptal kararını kaldırdı. Yargıtay, anayasa, Umumi Hızfısıhha Kanunu, İl İdaresi Kanunu ve Kabahatler Kanunu hükümleri kapsamında maske cezasının hukuki değerlendirmesini yaptı. Genel sağlığı tehdit eden tehlikeli durumun önlenmesi için valiler başkanlığında toplanan Hıfzıssıhha Meclisi'nin maske takma yükümlülüğü kararı alabileceği belirtilerek, maske cezasına vize verildi.

UYGULAMA YÖNTEMİ NE OLACAK: Cezai işlem uygulanan cadde ve ana arterlerde tıpkı radar levhası gibi maske takılması için uyarı levha ve afişleri asılması gerektiği kaydedildi. Dosyada böyle bir ilanın yapıldığına dair bilgi ve belge bulunmadığı vurgulandı.

POLİS CEZA YAZAMAZ: Yargıtay, polisin de maske takmayanlar hakkında idari para cezası kesemeyeceğini, polisin maske takmayan kişiyi belirleyip bunu tutanakla imza altına alarak ilgili il valiliğine göndermesi gerektiğinin altını çizdi.

YÖNTEME AYKIRI İSE CEZA KALDIRILSIN: Yargıtay, İşler'e ceza kesilen İzzet Baysal Caddesi'nde, Bolu Valiliği'nce gerekli uyarı levhaları ve afişlerin asılmamış olması halinde cezanın ortadan kaldırılması gerektiğine dikkat çekti. Yargıtay, kararı Adalet Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda kanun yararına bozdu. Yargıtay'ın belirlediği yöntem ışığında maske cezası Bolu Sulh Ceza tarafından yeniden değerlendirilecek.
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