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Terörizmi finanse edene ağır ceza

AK Parti, "Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi"ni Meclis Başkanlığı'na sundu
 17 Aralık 2020 08:34
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Terörizmi finanse edene ağır ceza

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre: Teklifte yer alan bazı önemli düzenlemeler şöyle:

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarında yer alan ya da bunlar tarafından kontrol edilen ya da bunların adına veya hesabına hareket eden kişi veya kuruluşlara fon toplanması, sağlanması, Türkiye'de iş ortaklığına girmesi yasak olacak. BMGK kararlarında yasaklanan nükleer, balistik füze programları veya diğer faaliyetlerle ilgili olarak organizasyonlar yararına her türlü fon toplanması veya sağlanması da yasak olacak. Yasaklara aykırı hareket edenler, 1 ila 5 yıl hapis veya adli para cezası ile cezalandırılacak.

BMGK tarafından izin verilen haller dışında ilgili kararlarda belirtilen madde, malzeme ve ekipmanın ithali, ihracı, transiti ve teknolojinin transferi veya nükleer faaliyetlere ya da nükleer silah atma sistemlerinin geliştirilmesine katkı sağlanması veya destek verilmesi yasak olacak. Bu yasağa aykırı hareket edenler ise 2 ila 8 yıl hapis cezasına çarptırılacak.

Söz konusu kişi ve kuruluşların Türkiye'de bulunan malvarlıkları ile deniz ulaşım araçları dondurulacak. Bu kişi ve kuruluşların "yasaklı işlem ve faaliyetlerde bulunduklarına ilişkin makul sebeplerin" varlığı halinde de Türkiye'deki malvarlıkları Cumhurbaşkanı kararıyla gecikmeksizin dondurulacak. Kararın gereğini yerine getirmeyen veya yerine getirmekte ihmal veya gecikme gösteren kişilere, 6 ay ila 2 yıl hapis veya adli para cezası verilecek. Bu suçların kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılacak.

Teklif ile Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'da yer alan "malvarlığı" tanımı uluslararası alanda kabul görmüş tanımlar ile uyumlu hale getiriliyor.

Teklifle suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadele kapsamında, internet ortamında izinsiz yardım toplanmasının engellenmesi ile toplumda var olan yardımlaşma duygusunun istismar edilmesinin önlenmesi amacıyla valilik veya İçişleri Bakanlığının talebi üzerine hakim kararıyla internet ortamında izinsiz yardım toplama faaliyetlerine ilişkin içeriğe erişimin engellenmesi kararı verilebilmesine imkan tanınıyor. İnternetten izinsiz yardım toplandığının tespiti halinde içeriklere erişim engeli getirilecek.

İzinsiz yardım toplayanlara mevcut yasada 700 TL olan para cezası, 5 bin ila 100 bin TL'ye çıkarılacak. İnternet ortamında izinsiz yardım toplanması halinde ise ceza 10 bin ila 200 bin TL olacak. İzinsiz yardım toplanmasına yer ve imkan sağlayanlar da, uyarılmalarına rağmen bu faaliyeti sonlandırmazsa 5 bin TL para cezası ile cezalandırılacak. İzin verilen yer dışında yardım toplayanlara ise 5 bin ila 20 bin TL para cezası kesilecek.

Belirlenen esaslara aykırı olarak yurt dışına yardım yapan sorumlu kurul üyeleri, 5 bin ila 100 bin TL cezaya çarptırılacak.

İzinsiz toplanan mal ve paralara el konularak mülkiyeti kamuya geçirilecek.

Affa uğramış olsa bile Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yer alan suçlar ile TCK'daki uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından mahkum olanlar, derneklerin genel kurul dışındaki organlarında görev alamayacak.

Dernekler, İçişleri Bakanı veya mülki idare amirinin görevlendirmesiyle kamu görevlileri tarafından denetlenebilecek.
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