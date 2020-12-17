2 günlük yağış hububatı kurtardı

Milliyet'ten Duygu Erdoğan'ın haberine göre:



Türkiye'de yeni tarımsal üretim sezonu hazırlıkları 'kuraklık' endişesi altında başladı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden Marmara'ya, Doğu Anadolu'dan İç Anadolu'ya özellikle son 6 aydır ciddi bir yağış eksikliği yaşanıyordu. Yeni ekinler, suya ihtiyaç duyduğu zamanda yeterli toprak nemini bulamıyordu. Öyle ki, ekim-kasım ayları arası ekimi tamamlanan hububat için yağış bekleyen üreticiler, iki aydır endişeyle tarlalarında nöbet tutuyordu. Hububat ve bakliyat gibi temel gıdaların önemli üretici şehirlerinde önceki gün yağış başladı. Bu yağmurun hububat ekinini 'son anda' kurtardığını vurgulayan üreticiler, verimin artması için düzenli yağışı bekliyor. İklim değişikliğinin sonucu afetler arasında gösterilen kuraklık yanı sıra Akdeniz ve Ege'de ise aşırı yağışlar üretim bölgelerine zarar veriyor.

'Riski atlattık'

İklim değişikliği dünyada tarımsal üretimin geleceğini tehdit eder hale gelirken, uzmanlar, ileride su kısıtı yaşayabilecek ülkeler arasında gösterilen Türkiye'de de çalışmaların hızlandırılması uyarısını yapıyor. Bir taraftan aşırı yağışta bu suların yer altı barajları sayesinde değerlendirilmesi, diğer taraftan ise 'yer altı sulama'/'damlama sulama' yöntemine tam geçiş için altyapının hazırlanarak; çiftçilerin teşvik edilmesi öneriliyor.

'Hububat ambarı' Konya, kuraklıktan en fazla nasibini alan bölgelerden oldu. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Süleyman Soylu, önceki gün yağan yağmurla 'nefes aldıklarını' belirtirken, buğday ve arpa gibi ekimi yapılan ürünlerde toprağın hazırlanması, ürünün çıkması için bu yağışın önemli olduğunu söyledi. Soylu, "6 aydır yağış olmadığını söyleyebiliriz. Toprak kuruyunca bitki çıkışlarını, ekine hazırlık aşamasını etkiliyor. Riski şimdilik atlattığımızı düşünüyoruz. Yağışlar baharlık ürünler için de önemli. Baharlık ürünler için toprağın sürülmesinde de sıkıntılar oldu" dedi.

'Teşvik edilmeli'

Konya Karatay Ziraat Odası Başkanı Rifat Kavuneker, önceki güne kadar 'büyük bir sıkıntı vardı' derken, başlayan yağışlarla hububatın kurtarıldığını ifade etti. Kavuneker, "Yağışını düzenli devam etmesi, toprağın nemli kalması ürün verimi açısından çok değerli. Bu yıl çok zor şartlarda ekim yaptık" diye konuştu.

Buğday başta olmak üzere mercimekte de çok önemli üreticilerden olan Diyarbakır da yine aylardır yağışsız bir dönem geçiriyordu. Diyarbakır Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu, da önceki gün başlayan yağmurun ürünü kurtardığını söyledi. İskenderoğlu, "Bir taraftan salgın şartları, diğer taraftan kuraklıkla mücadele ettik ama üretmekten vazgeçmiyoruz. Ürünlerde verim kaybı tehlikesi çok yüksekti ancak bu yağış, o tehlikeyi geriye attı. Ayrıca bölgede acil olarak damlama sulama sistemine geçmek için teşvik mekanizmaları uygulanmalı" dedi.

'Verimli kullanılmalı'

Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım, iklim değişikliğiyle mücadelenin zorlu ve uzun bir süreç olduğunu anlatırken, kaynak ve farkındalık çalışmalarının sürdürülebilir olmasına dikkat çekti. Yıldırım, verdiği örnekler ve önerilerle şunları söyledi:

"Mesela tarımsal üretimde; buğday, arpa, bakliyat gibi ürünlerde, yağış olmaması nedeniyle bazı bölgelerde ekimler gecikti. Suyun verimli ve ekonomik kullanımı sağlanmalı. Yer altı sularının verimi, tamamen damlama sulamayı sağlayacak altyapının oluşturulması gerekiyor. Salgın dönemi de gıda güvenliğinin önemini gösteriyor. Uzun vadeli planlamalarla hazır olmalıyız."

Yağış normal seyredecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de bir süre önce Milliyet'e yaptığı açıklamada, kuraklıkla mücadele için bir eylem planı üzerinde çalıştıklarını, topyekun bir çalışma yapıldığını söyledi. Pakdemirli'nin verdiği bilgilere göre, 'süper bilgisayarların' hesaplamaları; aralık, ocak ve şubatta mevsim normallerinde yağış gösteriyor.