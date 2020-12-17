Mucize çocuk Ayda'ya sürpriz doğum günü kutlaması

Ayda Gezgin, 4 yaşına sürpriz bir doğum günü kutlamasıyla girdi. Organizasyon Bornova Belediye Başkanlığında yapıldı. Minik Ayda, doğum günü pastasındaki mumları üfledi, ona ağabeyi Atakan da eşlik etti

Ayda doğum günü hediyesini büyük bir heyecanla açtı. Paketin içinde en sevdiği çizgi film karakterinin kostümü vardı.

[Fotoğraf: AA]

Ayda'nın amcası Onur Gezgin, "İsterdik ki annesi de burada olsun. Ayda'nın her şeyi var. Annesinin dışında hiçbir eksiği yok. Bu noktada biz elimizden geleni yapıyoruz ama ne olursa olsun annesini hiçbir şey geri getiremeyecek" dedi.

Enkaz altından 91 saat sonra çıkarılan Ayda Gezgin'e psikolojik destek veriliyor. Yakınları ve çevresindekiler de onu mutlu etmeye çalışıyor.