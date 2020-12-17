1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mucize çocuk Ayda'ya sürpriz doğum günü kutlaması

İzmir depreminin simgesi Ayda Gezgin'e sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı
 17 Aralık 2020 08:43
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Ayda Gezgin, 4 yaşına sürpriz bir doğum günü kutlamasıyla girdi. Organizasyon Bornova Belediye Başkanlığında yapıldı. Minik Ayda, doğum günü pastasındaki mumları üfledi, ona ağabeyi Atakan da eşlik etti

Ayda doğum günü hediyesini büyük bir heyecanla açtı. Paketin içinde en sevdiği çizgi film karakterinin kostümü vardı.

[Fotoğraf: AA]

Ayda'nın amcası Onur Gezgin, "İsterdik ki annesi de burada olsun. Ayda'nın her şeyi var. Annesinin dışında hiçbir eksiği yok. Bu noktada biz elimizden geleni yapıyoruz ama ne olursa olsun annesini hiçbir şey geri getiremeyecek" dedi.

Enkaz altından 91 saat sonra çıkarılan Ayda Gezgin'e psikolojik destek veriliyor. Yakınları ve çevresindekiler de onu mutlu etmeye çalışıyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
18 Aralık 2020 12:28		 Bir ayda 6 ferdini Kovid-19'dan kaybeden aileden 'cenazelerde dikkatli olun' çağrısı
18 Aralık 2020 11:43
Acil servis çalışanları 'asılsız ihbarlardan' dertli
18 Aralık 2020 11:23		 AK Parti ve CHP arasında 'kabak tatlısı' tartışması... Allah belamı versin
18 Aralık 2020 09:59
'Kovid-19 geçirenlerin aşı yaptırmasına gerek olmayabilir'
18 Aralık 2020 09:43		 Acil olarak günlük 2 saati aşmayacak şekilde sembolik su kesintilerinin yapılması şart
18 Aralık 2020 09:29
Son 90 yılın en az yağmuru yağdı
18 Aralık 2020 08:23		 Savaşın acı yüzü doktor yaptı
18 Aralık 2020 08:13
Depreme karşı heliport planı
18 Aralık 2020 08:12		 Nevşehir'in koyunları dünyanın dilinde
18 Aralık 2020 07:25
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:10 - Konutlarda güneşten elektrik üretmenin maliyeti kilovat başına 750 dolar12:50 - Edirne'de bir maden işletmesi karantinaya alındı12:36 - Sevgiliye hediye seçiminde yeni yardımcınız Muhiku12:34 - Çorum'da KYK yurdunda karantinası devam eden kişi sayısı 3'e düştü12:30 - Gün ortasında dolar 7,69 TL'ye kadar geriledi12:30 - Bakan Selçuk: Salgın nedeniyle 186 milyon lira ek kaynak hazırladık
12:29 - OMÜ Rektörü, kendisinin kullandığı WhatsApp hattı kurdu12:28 - Eskişehir görülen 2 davada FETÖ sanıklarına hapis cezası12:28 - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı12:23 - MEB: Ara tatil 3 hafta olarak uygulanacak12:16 - Maske takma kuralına riayet etmeyen personele soruşturma açılacak12:15 - TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 47 milyar lira verdi
12:02 - Özel öğrenci yurdunu kumarhaneye çevirmişler11:58 - Personel ödemelerinde son gün 25 Aralık!11:55 - Partiye katılanlardan, pes dedirten paylaşım: Canınız çeksin11:53 - Kırıkhan eski Belediye Başkanı İsmail Turan koronaya yenildi11:43 - Bir ayda 6 ferdini Kovid-19'dan kaybeden aileden 'cenazelerde dikkatli olun' çağrısı
11:41 - Trabzon'da hamsi 15 liradan satışa sunuldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
MEB: Ara tatil 3 hafta olarak uygulanacak
Elektronik, mobilya ve altında taksit sayısı düştü
İbrahim Kalın: Profesör oldum ama unvanı kullanmıyorum
8 bin polis alımı başvurusu için son günler
Anne kızlık soyadı artık doğrulama olarak kullanılmayacak
Ece Üner: Üniversiteler fuhuş evi ise Ebubekir Sofuoğlu ne oluyor?
AK Parti ve CHP arasında 'kabak tatlısı' tartışması... Allah belamı versin
Dev projenin gece görüntüsü hayran bıraktı
Danıştay, sözlü sınavda davasında yine esasa değil şekil şartlarına baktı
Ambülans şoförüne 'türban' ayrımcılığı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dürüm 1
kahve içmeden ayılamayan insan 3
papaya ve keçi 3
Şener Şen 5
tutun kolonyasi 2
supporters 7
Jambolina 1
yılmaz özdil'in cenazesini camiye sokmayın 8
Yer Demir gök bakır 2
edip akbayram 1
SON İLANLAR
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Mersin Anamur Turizm 1 İşçi Alacak
Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Zonguldak Çaybel İmar Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam